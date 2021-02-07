الإمارات: تخصيص جميع مراكز تطعيم كوفيد-19 لكبار السن وأصحاب الأمراض الزمنة

عبد الرحمن الحاج الأحد,07 شباط (فبراير) 2021 - 12:30
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن تقديم 193 ألفاً و187 جرعة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها أربعة ملايين و201 ألف و347 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 42.48 جرعة لكل 100 شخص.
الصحة تخصص جميع مراكز التطعيم لكبار السن
وكانت الإمارات قد تجاوزت، عدد جرعات لقاح كوفيد-19، التي قدمتها منذ انطلاق الحملة الوطنية أربعة ملايين جرعة، إلى هذا، وتماشيا مع خطة وزارة الصحة لتوفير لقاح كوفيد-19 والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي تساعد في السيطرة على الفيروس.. أعلنت الوزارة تخصيص جميع مراكز التطعيم مؤقتا لاستقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حرصا على صحتهم مع ازدياد أعداد الإصابات في الأسابيع الماضية.
التركيز على تطعيم أكبر نسبة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
وقالت الوزارة إن ذلك سيتم خلال الفترة من 4 إلى 6 أسابيع القادمة للتركيز على تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19، وأوضحت الوزارة أنه خلال هذه الفترة يمكن للفئات الأخرى من المجتمع تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم المتوفرة في الدولة.
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