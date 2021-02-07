ماهي فوائد عسل الزهور الصحية، تتلخص في أن عسل الزهور له أنواع عدة تتنوع فوائدها الصحية بتنوع الزهور التي ينتج منها العسل، وهنالك مجموعة من الفوائد التي نحصل عليها من عسل الزهور بشكل عام، ونتعرف عليها في التالي، كما جاءت في موقع " healthline"، وهي:

فوائد عسل الزهور الصحية:

من الناحية التغذوية تحتوي ملعقة كبيرة من العسل (21 جرامًا) على 64 سعرة حرارية و 17 جرامًا من السكر، بما في ذلك الفركتوز والجلوكوز والمالتوز والسكروز، ومجموعة من الفيتامينات والمعادن، والمركبات المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، وحتى تتحقق الفوائد منه يجب تناوله باستمرار، وفوائده دوت الخليج:

يحتوي عسل الزهور عالي الجودة على العديد من مضادات الأكسدة المهمة، وتشمل هذه الأحماض العضوية والمركبات الفينولية مثل الفلافونويد، وتم ربط مضادات الأكسدة بتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان.

من أبرز فوائد عسل الزهور قدرته على تعزيز صحة العين.

عسل الزهور يمكن أن يقلل من العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب الشائعة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

عسل الزهور يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بينما يرفع الكوليسترول الجيد.

عسل الزهور قد يكون أفضل قليلاً من السكر المكرر لمرضى السكري ، ولكن يجب تناوله بحذر.

ضغط الدم هو عامل خطر مهم لأمراض القلب، والعسل قد يساعد في خفضه لأنه يحتوي على مركبات مضادات الأكسدة التي تم ربطها بخفض ضغط الدم.

العديد من الدراسات تظهر أن العسل قد يحسن مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالي يقي من تصلب الشرايين ، وتراكم الدهون في الشرايين التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

عسل الزهور مصدرًا غنيًا للفينولات ومركبات مضادات الأكسدة المتنوعة. وتم ربط العديد من هذه العوامل بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب .

يستخدم العلاج الموضعي بالعسل في التئام الجروح والحروق.

يعتبر العسل أيضًا علاجًا فعالًا لتقرحات القدم السكرية ، والتي تعد من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى البتر .

يساعد عسل الزهور في علاج الأمراض الجلدية، بما في ذلك الصدفية وآفات الهربس .

وجدت دراسة أن عسل الزهور يقلل من أعراض السعال ويحسن النوم أكثر من أدوية السعال.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.