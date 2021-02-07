شاي البابونج وأهم الفوائد الصحية لتناوله

عندما نتحدث عن افضل انواع المشروبات المهدئة للاعصاب والمعالجة للعديد من المشاكل الصحية، يأتي شاي البابونج في مقدمة هذه المشروبات.

والحقيقة ان شاي البابونج يحفل بالعديد من المزايا الصحية والعلاجية التي تجعل منه بحق، أحد افضل اصناف المشروبات الساخنة التي ينصح بتناولها على الدوام.

يتميز البابونج بطبيعته المضادة للالتهابات، اضافة لغناه بمضادات الاكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتحسن الهضم وتساعد على تنظيم النوم وخفض مستويات التوتر وعلاج تقلصات الدورة الشهرية وغيرها من الفوائد الصحية العديدة والمهمة.

فلنتعرف سوياً في موضوعنا اليوم، على شاي البابونج وفوائده الصحية المتعددة بحسب ما نقل موقع "العربية.نت" عن موقع Organic Facts المعني بموضوعات الصحة ورفاهية الجسم.

فوائد شاي البابونج الصحية

البابونج او Chamomile هو من اصناف الشاي ذات الطعم الشهي، يمتاز باحتوائه على مركبات الفلافونويد وسيسكيتيربين، ويرتبط عادة بخصائص مطهرة أو مضادة للبكتيريا أو مضادة للالتهابات، اضافة الى مضادات الأكسدة القوية الأخرى في هذا الشاي التي تخلَف تأثيرات كبيرة على جسم الإنسان.

كما ان البابونج غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك وغيرها. ويوفر كوب واحد من شاي البابونج المخمر، 2 سعرة حرارية فقط وحوالي نصف جرام من الكربوهيدرات.

ومن فوائد تناول شاي البابونج باعتدال على الصحة:

المساعدة على النوم: إذ يمكن استخدام شاي البابونج كوسيلة مساعدة على النوم خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس اثناء النوم والنوم المضطرب.

ويوصي الخبراء الأمهات الجديدات بتناول شاي البابونج بعد الولادة لتحسين نوعية نومهن.