شاي البابونج وأهم الفوائد الصحية لتناوله

- 1/3
- 2/3
- 3/3
جمانة الصباغ الأحد,07 شباط (فبراير) 2021 - 17:00
عندما نتحدث عن افضل انواع المشروبات المهدئة للاعصاب والمعالجة للعديد من المشاكل الصحية، يأتي شاي البابونج في مقدمة هذه المشروبات.
والحقيقة ان شاي البابونج يحفل بالعديد من المزايا الصحية والعلاجية التي تجعل منه بحق، أحد افضل اصناف المشروبات الساخنة التي ينصح بتناولها على الدوام.
يتميز البابونج بطبيعته المضادة للالتهابات، اضافة لغناه بمضادات الاكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتحسن الهضم وتساعد على تنظيم النوم وخفض مستويات التوتر وعلاج تقلصات الدورة الشهرية وغيرها من الفوائد الصحية العديدة والمهمة.
فلنتعرف سوياً في موضوعنا اليوم، على شاي البابونج وفوائده الصحية المتعددة بحسب ما نقل موقع "العربية.نت" عن موقع Organic Facts المعني بموضوعات الصحة ورفاهية الجسم.
فوائد شاي البابونج الصحية
البابونج او Chamomile هو من اصناف الشاي ذات الطعم الشهي، يمتاز باحتوائه على مركبات الفلافونويد وسيسكيتيربين، ويرتبط عادة بخصائص مطهرة أو مضادة للبكتيريا أو مضادة للالتهابات، اضافة الى مضادات الأكسدة القوية الأخرى في هذا الشاي التي تخلَف تأثيرات كبيرة على جسم الإنسان.
كما ان البابونج غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك وغيرها. ويوفر كوب واحد من شاي البابونج المخمر، 2 سعرة حرارية فقط وحوالي نصف جرام من الكربوهيدرات.
ومن فوائد تناول شاي البابونج باعتدال على الصحة:
- المساعدة على النوم: إذ يمكن استخدام شاي البابونج كوسيلة مساعدة على النوم خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس اثناء النوم والنوم المضطرب.
ويوصي الخبراء الأمهات الجديدات بتناول شاي البابونج بعد الولادة لتحسين نوعية نومهن.
- محاربة الالتهابات: خاصة تلك الناجمة عن مشاكل الجهاز الهضمي ومنها اعراض متلازمة القولون العصبي كالتهيج والانتفاخ. وتساعد خصائص البابونج المهدئة في علاج تقلصات المعدة والامعاء.
- مفيد لمرضى السكري: أظهرت الأبحاث المنشورة في دورية Agricultural and Food Chemistry ودورية Endocrinological، أن شاي البابونج مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، إذ يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتنظيم كمية الأنسولين في الدم.
- السيطرة على امراض القلب: يمكن لشاي البابونج ان يساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، ما يجعل القلب أكثر صحة. وكشفت دراسة بحثية أن شاي البابونج يقلل أيضًا من حدوث العديد من مشاكل القلب والأوعية الدموية.
- تقوية جهاز المناعة: بفضل محتواه من المركبات الفينولية التي تحارب العدوى وتقوي مناعة الجسم ضد الامراض.
- تخفيف التوتر والقلق: إن تناول شاي البابونج يبعث على الراحة والاسترخاء ويخفف من التوتر والقلق، كونه يزيد من مستويات السيروتونين والميلاتونين في الجسم التي تساعد في التغلب على التوتر والقلق بفاعلية.
- علاج الصداع النصفي: ينصح الاشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي بضرورة تناول شاي البابونج، كونه يساعد على الاسترخاء ويقلل من حدة الصداع النصفي.
- تقليل خطر هشاشة العظام: يساعد مستخلص البابونج على تحفيز نشاط الخلايا التي تبني العظام. وبالتالي، يمكن للشاي أن يساعد في زيادة كثافة العظام والتقليل من الآثار الضارة لهشاشة العظام.
- تخفيف آلام الدورة الشهرية: بفضل طبيعته المضادة للالتهابات والتي تخفف من اعراض الدورة الشهرية مثل الانتفاخ والتشنج والتوتر والتعرق وعدم القدرة على النوم وتقلب المزاج.
- تهدئة امراض الحساسية: يسهم شاي البابونج في تعديل الاستجابة المناعية لمسببات الحساسية في الجسم. ومن خلال العمل كمضاد للهيستامين، يمكن للبابونج تهدئة ردود الفعل التحسسية في جميع أنحاء الجسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاي البابونج وأهم الفوائد الصحية لتناوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.