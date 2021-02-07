التخلص من الشيب للابد بوصفة طبيعية وفعالة 100%

التخلص من الشيب للابد من الأحلام التي تسعى إلى تحقيقها كافة النساء والرجال أيضًا، حيث أن ظهور الشيب أو الشعر الأبيض من أكثر ما يهدد الجمال، على الرغم أنه قد يكون وقارًا للبعض، أو يُعطي هيبة، إلا أن الكثير لا يفضله، ويظهر الشيب بسبب نقص مادة الميلانين، أو بعض العوامل الوراثية، ويمكن علاج الشيب من خلال استخدام الوصفات الطبيعية من بينها وصفة القهوة لعلاج الشيب.

التخلص من الشيب للابد

اضطرابات الهرمونات يسبب ظهور الشيب لدى الجميع، ولذلك لا بد من البحث أولًا عن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الشيب، وعند التأكد من علاج كافة المشاكل الصحية، علينا أن نتبع الوصفات الطبيعية التي تعمل على علاج الشيب منها:

وصفة زيت الجزر لعلاج الشيب

هناك الكثير من الزيوت الطبيعية التي تساعد في القضاء على شيب الشعر من بينها زيت الجزر والذي سنقوم بتحضيره وفق الخطوات التالية:

علينا تحضير خمس ملاعق من زيت الجزر.

نحضر خمس ملاعق أخرى من زيت السمسم.

نقوم بوضع المزيج في زجاج داكنة، ونقوم برجها بشكل جيدًا.

ثم نحصل على المزيد ونقوم بوضعه على الشعر ونحرص أن يصل إلى الجذور.

نتركه على الشعر لمدة ساعة واحدة وبعدها نقوم بشطف الشعر بالمياه فاترة فقط.

إخفاء الشيب نهائيا بالحلبة وزيت الزيتون

كما أن الحلبة تدخل في إطار العلاج الفعال للشيب للرجال والنساء، وتستخدم الوصفة وفق الخطوات التالية: