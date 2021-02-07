طريقة عمل المكرونة بالبشاميل ، مكرونة بالبشاميل تعد من أحلى الآكلات الجميلة ألذها فالطعم التي يفضلها جميع أفراد أسرتك من اصغرهم لأكبرهم فالكل يحبها، فمعظم البنات جديدة في المطبخ لا يعرفوا مكوناتها وطريقة تحضيرها بطريقة صحيحة لو حبين تعرفوا طريقة فاطمة ابو حاتي المميزة للبشاميل في الفرن لكي تعمليها في عزومة أو تعمليها على غذاء لعائلتك اليكم هذة المقالة سوف نتحدث عن طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في البيت بطريقة فاطمه أبو حاتي بكل سهولة و سريعة و تقدميها مع بطاطس الودجز الشهية . طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالمقادير طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالمقادير مقادير البشاميل: كيلو ونصف من اللبن البارد

4 قطع من جبنة كيري المثلثات

كوب من الكريمه

6 معالق كبيرة من الدقيق

5 معالق من الزبدة

ملح وفلفل اسود ومكعب مرقه دجاج مقادير اللحمه المعصجة: ربع كيلو من اللحم المفروم

ربع كيل من البصل متقطع صغير أو المفروم

معلقة كبيرة من السمنه

ملح

فلفل اسود

رشة بهارات

رشة قرفة

رشة سكر

كوب من عصير الطماطم مع معلقة صلصة

كيس مكرونة قلم (مكرونة فرن) نصف سوا

التحضير المعكرونة في الفرن:

التحضير المعكرونة في الفرن: احضري طاسة وضعي فيها الزبده ونحط عليهم البصل ونقوم بتقلبها حتي يكون لونه ذهبي اللون ويذبل وقومي انزال عليها اللحمه المفرومه ونقلبهم علي نار عاليه ونضيف عليهم الملح والسكر والقرفه والفلفل الاسود والبهارات ونسيبهم شويه ونضيف الطماطم لحد ما تتسبك و تتماسك.

احضري أناء واضعي زبدة وضعي عليهم الدقيق ونقلبهم لحين ما الدقيق يفتح لونه قومي بوضع عليهم اللبن البارد مع التقليب المستمر ونضيف الملح والفلفل ونضيف الجبنة الكريمي ونقلب كويس ونضيف الكريمة

وفي صينيه هنحط فيها بشاميل ونحط علي المكرونه البشاميل ونحط طبقة منها في الصينيه ونحط اللحمة ونحط باقي المكرونه ونحط باقي البشاميل ونحط علي الوش ٢ معلقة قشطه و٢ معلقة لبن وبقسماط مطحون ونحطهم في الفرن علي درجه حراره عاليه الوسوم

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل ، مكرونة بالبشاميل تعد من أحلى الآكلات الجميلة ألذها فالطعم التي يفضلها جميع أفراد أسرتك من اصغرهم لأكبرهم فالكل يحبها، فمعظم البنات جديدة في المطبخ لا يعرفوا مكوناتها وطريقة تحضيرها بطريقة صحيحة لو حبين تعرفوا طريقة فاطمة ابو حاتي المميزة للبشاميل في الفرن لكي تعمليها في عزومة أو تعمليها على غذاء لعائلتك اليكم هذة المقالة سوف نتحدث عن طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في البيت بطريقة فاطمه أبو حاتي بكل سهولة و سريعة و تقدميها مع بطاطس الودجز الشهية . طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالمقادير طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالمقادير مقادير البشاميل: كيلو ونصف من اللبن البارد

4 قطع من جبنة كيري المثلثات

كوب من الكريمه

6 معالق كبيرة من الدقيق

5 معالق من الزبدة

ملح وفلفل اسود ومكعب مرقه دجاج مقادير اللحمه المعصجة: ربع كيلو من اللحم المفروم

ربع كيل من البصل متقطع صغير أو المفروم

معلقة كبيرة من السمنه

ملح

فلفل اسود

رشة بهارات

رشة قرفة

رشة سكر

كوب من عصير الطماطم مع معلقة صلصة

كيس مكرونة قلم (مكرونة فرن) نصف سوا

التحضير المعكرونة في الفرن:

التحضير المعكرونة في الفرن: احضري طاسة وضعي فيها الزبده ونحط عليهم البصل ونقوم بتقلبها حتي يكون لونه ذهبي اللون ويذبل وقومي انزال عليها اللحمه المفرومه ونقلبهم علي نار عاليه ونضيف عليهم الملح والسكر والقرفه والفلفل الاسود والبهارات ونسيبهم شويه ونضيف الطماطم لحد ما تتسبك و تتماسك.

احضري أناء واضعي زبدة وضعي عليهم الدقيق ونقلبهم لحين ما الدقيق يفتح لونه قومي بوضع عليهم اللبن البارد مع التقليب المستمر ونضيف الملح والفلفل ونضيف الجبنة الكريمي ونقلب كويس ونضيف الكريمة

وفي صينيه هنحط فيها بشاميل ونحط علي المكرونه البشاميل ونحط طبقة منها في الصينيه ونحط اللحمة ونحط باقي المكرونه ونحط باقي البشاميل ونحط علي الوش ٢ معلقة قشطه و٢ معلقة لبن وبقسماط مطحون ونحطهم في الفرن علي درجه حراره عاليه

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