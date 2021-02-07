طريقة عمل حلى الأوريو البارد بالنوتيلا بالكاسات خطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل حلى الأوريو البارد ، واحدة من طرق تحضير الحلوى بكيفية سهلة وبسيطة وسريعة أيضًا، دون احتياج للكثير من المقادير أو المكونات، التي قد لا تتوفر لديك أغلبها، بالإضافة إلى كونها مليئة بالطاقة، حيث يمكنك عمل حلى طبقات الأوريو البارد، التي سوف يشعر معها أطفالك، بانطلاق حقيقي يجعلهم نشيطون طيلة اليوم، وبالطبع حلى بسكوت أوريو مطحون، لذيذ سهل الأكل عقب وجبة غداء دسمة، أو للتحلية في المساء في ليلة صيفية جميلة، مع كوب من مشروبك المفضل، وهي أيضًا تناسب المناسبات الخفيفة مثل حلى الاوريو البارد بالكاسات في أعياد الميلاد، والعزائم التي يحضرها الأطفال بشكل كبير، فهي سريعة ولا تتطلب الكثير من الوقت والمجهود في التحضير.

حلى الأرويو البارد من أشهر الحلوى اللذيذة، في الوطن العربي كله، وفكرته تعتمد على طريقة تصنيعه في الغرب، بدون الكثير من التجهيزات، أو استخدام الفرن والحرارة، وتعتبر طريقة تحضيره سهلة، مثل طريقة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة، فكل ما يجمعهم هو السرعة في الإعداد والتحضير. ومن أشهر ما يتم تقديمه في السعودية هو طريقة عمل حلى أوفر جار الشهير، والذي يتم تحضيره على البارد أيضًا، ويقدم بطريقة رائعة للغاية.

مقادير الطبقة الأولى

٢٠ قطعة من بسكوت الأوريو على الأقل.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة السائلة ( في درجة حرارة الغرفة).

مقادير الطبقة الثانية (الكريمية)

لتر حليب سائل.

3 ملاعق من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة ممسوحة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة ممسوحة من النشا.

½ كوب سكر.

100 جرام جبن كريمي (يمكنك تنفيذ طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري في منزلك، ووفري نفقاتك).

في منزلك، ووفري نفقاتك). ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقادير الطبقة الثالثة (الشوكولاتة)

١٥٠ جرام من الشكولاتة السائلة.

150 جرام من القشطة.

في الخلاط الكهربائي ضعي بسكويت الأوريو، واطحنيه جيدًا حتى يتحول إلى بودر ناعم. ثم أضيفي الزبدة إلى الأوريو، وقومي بخلطهما معًا بالخلاط. في الكاسات لديك، قومي بوضع أول طبقة من الأوريو المطحون، ثم اضغطي عليهم بالملعقة قليلًا. في إناء على نار هادئة، ضعي ملاعق الزبدة ثم اصهريها، ثم أضيفي إليها الدقيق والنشا، واخلطيهم معًا مثل طريقة عمل البشاميل على سبيل المثال. الآن أضيفي الحليب إلى الخليط السابق، وقلبي جيدًا حتى تمام ذوبان خليط الدقيق، وذلك حتى تتخلصين من كل التكتلات. أضيفي السكر إلى لخليط السابق، وقلبي المكونات جيدًا، حتى ذوبان السكر. أضيفي الجبنة الكريمي الكيري إلى الخليط، وامزجي جيدًا حتى تذوب بالحرارة. أضيفي ملعقة فانيليا إلى الخليط، وامزجي مرة أخرى. اقسمي الخليط إلى نصفين، وأضيفي إلى أحدهما جزء من الأوريو المطحون معه، وامزجيهم معًا ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك أسرع. ضعي خليط الحليب بالأوريو المطحون، في الطبقة الثانية داخل كاسات الأوريو البارد لديك. ثم قومي بوضع الطبقة الثالثة، من الحليب بالجبنة الكريمي الكيري. زيني الوجه بطبقة من الشكولاتة مع القشطة، وضعيهم في الميكروويف، واتركيهم 5 دقائق حتى الذوبان، ويكون السمك ثقيل نوعًا ما. أضيفي طبقة الشكولاتة بالأعلى، حتى تعطيك الطبقة اللامعة بالأعلى، ثم ضعي قطعة أوريو بالأعلى، وأدخليه إلى الثلاجة، ثم قدميه لأسرتك مثل حلي الأوريو البارد الجاهز مثل المحلات.

طريقة تحضير كاسات حلى الأوريو والنوتيلا، هي طريقة أخرى لعمل حلي الأوريو البارد، بخطوات سهلة وبسيطة ومختلفة أيضًا، وهي كالتالي: