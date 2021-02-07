طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية بالمنزل برائحة جميلة ولذيذة جداً

تعد كفتة الدجاج المشوية هي من الأكلات الصحية والمفيدة جداً للجسم، ويستفيد منها الجسم بشكل كبير كما أنها من الأكلات سريعة التحضير وخطواتها بسيطة جداً، وهي من الأكلات التي يعتمد عليها الكثير في الرحلات والمصايف لسرعة تحضيرها، ويمكن تقديمها لأسرة بالمنزل بكل سهولة ويتم شويها باستخدام الشواية أو يتم وضعها داخل الفرن، والبعض يستخدم قطعة مشتعلة من الفحم ووضعها داخل ورق القصدير ووضعها مع الكفتة أثناء الشوي داخل الفرن للاستمتاع بطعم الشوي على الفحم، فهي من الأكلات الجميلة ذات المذاق اللذيذ، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أفضل طريقة لعمل كفتة الدجاج المشوية بطريقة مميزة.

مكونات عمل كفتة الدجاج المشوية بالمنزل

تحضير مكونات كفتة الدجاج المشوية قبل البدأ في عملها من الأمور المهمة حتي لا يتم نسيان أحد المكونات وهي كما يلي:ـ

4 صدور دجاج مخليه.

بصلة كبيرة.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

1 قرن فلفل أخضر.

نصف كوب من البقسماط مطحون.

ملعقة صغيرة قرفة.

حزمة بقدونس طازج.

حزمة كزبرة خضراء.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كفتة الدجاج المشوية من الأمور السهلة والبسيطة في العمل وهي تتم باتباع الخطوات الآتية:ـ

نبدأ بتقطيع كلاً من الكزبرة الخضراء والبقدونس والبصل والفلفل الأخضر، إلى أجزاء صغيرة ثم يتم وضعهم في الكبة ويتم خلطهم مع قطع الدجاج، يتم الخلط بطريقة جيدة حتي تصبح المكونات مفرومة ناعم جداً. بعد ذلك يتم إضافة الثوم المهروس والبقسماط ويتم إضافة الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والقرفة، ويتم خلط المكونات باليد حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض. يتم إضافة عجينة الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتي تتماسك، بعد ذلك يتم تشكيلها حول أسياخ الشوي على شكل أصابع أو يمكن تشكيلها على الأعواد الخشبية. يتم تسخين الشواية ووضع القليل من الزيت عليها ويتم شوي أصابع الكفتة عليها، وتقليبها على جميع الجوانب حتي نحصل على اللون الذهبي ويتم النضج بالطريقة الصحيحة. نقوم بنزع أسياخ الشوي وتقدم على طبق التقديم بألف صحة وهنا.

فوائد الأكل المشوي

فوائد الأكل المشوي كثيرة منها مايلي:ـ