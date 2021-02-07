ماسك طبيعي بالنشا وماء الورد لشد البشرة وتببيضها والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة

أقوى ماسك لشد الوجه والتخلص من التجاعيد في أسبوع، في الغالب تظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة نتيجة لقلة الكولاجين في البشرة، أو بسبب قلة الاهتمام بها، لذلك اليوم سنوفر إليكِ أقوى ماسك طبيعي لشد البشرة وملئ التجاعيد الناتجة عن قلة الاهتمام وذلك بمكونات طبيعية موجودة في البيت، وسوف تحصلين على شد الوجه والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة وتبيضها وجعلها ناصعة البياض خلال أسبوع واحد فقط جربيها الآن.

ماسك لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

المكونات:

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة عمل ماسك لشد الوجه

احضري وعاء صغير وضعي به ملعقة النشا مع نصف كوب من ماء الورد على نار هادئة للغاية و قومي بتقليب الخليط بشكل مستمر حتى يكون غليظ القوام ثم أغلقي النار عليه.

بعد ذلك اتركي الجل الناتج حتى يبرد تماما، وابدئي بتطبيق الماسك على البشرة لمدة، 10 دقائق، ثم قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر وطبقي الكريم المرطب الخاص بك لكى تجعلي البشرة رطبة بشكل مستمر.

كرري هذا الماسك كل يوم و لمده سبعة أيام سوف تلاحظين الفرق وسيسألك الجميع عن سر التغير الرهيب في بشرتك خلال أيام قليلة.

فوائد النشا وماء الورد للبشرة

تساعد النشا على جعل البشرة ناعمة ونظيفة وخالية من أي حبوب أو دهون، كما أنها تساعد على إزالة الجلد الميت والأوساخ والجراثيم المتراكمة على البشرة وبالتالي تجعلها نضرة وذات إشراقه دائما.

كما يعالج ماء الورد كافة الالتهابات الجلدية مثل الحساسية والاكزيما وغيرها، عند استخدام ماء الورد سوف يساعدك على الاسترخاء ويمكن استخدامه في المضمضة أيضا لتنظيف اللثة، و تنظيف منطقة حول العين وإزالة المكياج منها حيث انه يستخدم كمزيل للمكياج ويعطى نتائج فعالة مثل مستحضر مزيل المكياج.