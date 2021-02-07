تحضير المولتن كيك المنزلي بخطوات بسيطة ومكونات منزلية بتكاليف إقتصادية

المولتن كيك من الحلويات التي تشتهر في المطاعم الكافيهات والتي تعتبر عاملاً من الجذب بشكلها الجذاب ومذاقها الحلو اللذيذ وتقوم الكثير من الأسر بتحضيره بإستمرار حيث يتميز بسرعة التحضير وبساطة المكونات ويكون المكون الأساسي أثناء تحضيره هو الكاكاو والشوكولاتة التي تجعله أكثر شهية ونقدم لكم خطوات التقديم من خلال هذا المقال.

طريقة عمل المولتن كيك

الشوكولاتة من أكثر مكونات الحلويات التي تعتبر جذابة للجميع وتدخل في مكونات عديدة أشهرها المولتن كيك الذي يعد من مشتقات الكيك بنسبة كبيرة ولكنه يتميز بالشوكولاتة السائلة بداخل المولتن كيك والتي تعطي له مذاق جذاب مفضل لدى الجميع ويطلبه الأطفال بإستمرار ولكن يعتبر المولتن كيك من الحلويات التي يرتفع ثمنها في المطاعم والمحلات.

مكونات المولتن كيك:

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق المعجنات.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة.

كوب من الشوكولاتة داكنة اللون.

أربع ملاعق من الكاكاو.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة الساخنة.

ثلاث بيضات صغيرة الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

نحضر طبق لإخفاق البيض عن طريق المضرب اليدوي حتى يزداد حجم البيض ويصبح أعلى كثافة. نحضر وعاء حراري آخر ونضع فيه كلاً من الزبدة الساخنة والشوكولاتة في الميكروويف لمدة نصف دقيقة ونقلبها حتى تذوب وتصبح سائلة. نحضر طبق للعجن ونضع به الدقيق ولكن يجب نخلة أولاً ومسحوق الكاكاو والفانيليا. ثم نضع خليط البيض ونقوم بعجن المكونات بإستخدام اليدين نقوم بتغليف المكونات ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة نقوم بوضع قوالب المولتن كيك في إناء به ماء ساخن ونضع بها الزبدة السائلة وعجينة المولتن كيك. نقوم بوضعها في الفرن لمدة خمسة وعشرون دقيقة ثم نتركها حتى تبرد قبل التقديم. يتم تقديم المولتن كيك بارد حيث يمكن وضعه في الثلاجة بعد أن يبرد وتقديمه بجانب المشروبات الغازية أو العصائر أو الأيس كريم للتمتع بمذاق رائع.

طريقة التحضير