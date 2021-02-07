فطائر الجبنه الروسية هشة وخفيفة كالقطن بدون حليب للفطور

فطائر الجبنه والفطائر بجميع أنواعها تعتبر من أفضل المعجنات التي يمكننا أن نقوم بتناولها فهي من ضمن الحلويات التقليدية، كما يوجد أيضا بعض الأشخاص يقوم بتناولها كوجبة، الإفطار أو وجبة أساسية، عند خروجهم أو تواجدهم بشكل مستمر خارج المنزل دائما الأطفال والكبار يفضلون تناول الفطائر الروسية بسهولة طعمها ومذاقها المتميز، ولكن تتعدد الحشوات حسب رغبة الشخص الذي يقوم بتناولها فبعض الأشخاص يقوم بتناول الفطائر الروسية المحشية، بالبطاطا أو الفاكهة، أو اللحم أو الجبن بجميع أنواعها وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة الفطائر الروسية وطريقة تحضيرها في اسرع وقت. طريقة عمل فطيرة الجبنه الروسية طريقة عمل فطيرة الجبنه الروسية

يمكن الآن نقوم بتحضير فطائر الجبنه الروسية بطريقة سهلة، وبسيطة تكون كالتالي:-

المقادير 2 كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

ملعقة ملح.

ملعقة سكر.

ملعقه خميره فوريه.

2 ملعقه من زيت الزيتون.

زيت للقلي. طريقة التحضير نقوم بتحضير الحشوة التي نرغب فيها ونضعها في وعاء ثم نقوم في تحضير العجانة الكهربائية.

ونضع فيها كمية الدقيق.

ثم نبدأ بإضافة جميع المكونات الأخري من الخميرة الفورية وزيت الزيتون والسكر والملح والبيض.

ونقوم بالاستمرار في دمج هذه المكونات من خلال استخدام العجانة الكهربائية.

بترك هذه العجينة لمدة ساعة على الأقل لكي ترتاح أو تختمر و ازداد حجمها.

ثم نبدأ بتقطيعها من العجين

ونقوم بفركها جيدا ونضع فيها الحشوة التي نرغب فيها.

و نقوم بغلق جميع أطراف الدائرة الخاصة في فطائر الروسية.

ثم نقوم بوضعها على النار ونقوم بإضافة زيت.

ونبدأ بوضع هذه الفطائر ونقوم بتقليب إلى الجهة الأخري ثم مقرر هذه الطريقة لحين انتهاء الكمية. طريقة التحضير ثم يمكننا أيضا نقوم بتقديمها للأطفال إذا كانت بشكل مفرد أو يمكننا أيضا نقوم بتناولها مع الوجبات الأساسية في هي ذات مكونات غذائية إلى ورائعة تجعلنا نقوم بتحضير بشكل دائم وذلك لسهولة تحضيرها، وسرعة تقديمها لأطفالنا و للضيوف كما يمكن أيضا نقوم باستبدال بوضعه على النار بوضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. الوسوم

فطائر الجبنه والفطائر بجميع أنواعها تعتبر من أفضل المعجنات التي يمكننا أن نقوم بتناولها فهي من ضمن الحلويات التقليدية، كما يوجد أيضا بعض الأشخاص يقوم بتناولها كوجبة، الإفطار أو وجبة أساسية، عند خروجهم أو تواجدهم بشكل مستمر خارج المنزل دائما الأطفال والكبار يفضلون تناول الفطائر الروسية بسهولة طعمها ومذاقها المتميز، ولكن تتعدد الحشوات حسب رغبة الشخص الذي يقوم بتناولها فبعض الأشخاص يقوم بتناول الفطائر الروسية المحشية، بالبطاطا أو الفاكهة، أو اللحم أو الجبن بجميع أنواعها وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة الفطائر الروسية وطريقة تحضيرها في اسرع وقت. طريقة عمل فطيرة الجبنه الروسية طريقة عمل فطيرة الجبنه الروسية

يمكن الآن نقوم بتحضير فطائر الجبنه الروسية بطريقة سهلة، وبسيطة تكون كالتالي:-

المقادير 2 كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

ملعقة ملح.

ملعقة سكر.

ملعقه خميره فوريه.

2 ملعقه من زيت الزيتون.

زيت للقلي. طريقة التحضير نقوم بتحضير الحشوة التي نرغب فيها ونضعها في وعاء ثم نقوم في تحضير العجانة الكهربائية.

ونضع فيها كمية الدقيق.

ثم نبدأ بإضافة جميع المكونات الأخري من الخميرة الفورية وزيت الزيتون والسكر والملح والبيض.

ونقوم بالاستمرار في دمج هذه المكونات من خلال استخدام العجانة الكهربائية.

بترك هذه العجينة لمدة ساعة على الأقل لكي ترتاح أو تختمر و ازداد حجمها.

ثم نبدأ بتقطيعها من العجين

ونقوم بفركها جيدا ونضع فيها الحشوة التي نرغب فيها.

و نقوم بغلق جميع أطراف الدائرة الخاصة في فطائر الروسية.

ثم نقوم بوضعها على النار ونقوم بإضافة زيت.

ونبدأ بوضع هذه الفطائر ونقوم بتقليب إلى الجهة الأخري ثم مقرر هذه الطريقة لحين انتهاء الكمية. طريقة التحضير ثم يمكننا أيضا نقوم بتقديمها للأطفال إذا كانت بشكل مفرد أو يمكننا أيضا نقوم بتناولها مع الوجبات الأساسية في هي ذات مكونات غذائية إلى ورائعة تجعلنا نقوم بتحضير بشكل دائم وذلك لسهولة تحضيرها، وسرعة تقديمها لأطفالنا و للضيوف كما يمكن أيضا نقوم باستبدال بوضعه على النار بوضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

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