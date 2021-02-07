مكون أقوى من الليزر لإزالة شعر العانة والجسم كله من الجذور بدون ألم وبدون عوده للشعر

خلطه لازالة شعر الوجه والجسم بدون الم مشكلة إزالة الشعرالجسم من أسوأ المشكلات الجمالية التي تواجها كل سيدة وتبحث كثيراً عن حلول سهلة وبسيطة ولكنها لن تجد الحل الذي يناسبها، ولكن من اليوم حلك عندنا فنحن سوف نقدن إليكِ سيدتي أسهل الطرق الذي يمكنها أن تجعلكِ تتخلصين من الشعر الزائد سواء بالوجه أو بالجسم، وجميعها حلول طبيعية آمنة ومضمونة 100%، بالإضافة إلى أنها مفيدة جداً للجلد وتقلل من الظهور الشعر بشكل تدريجي مع الالتزام بالاستخدام.

هناك العديد من الخلطات التي يتم استخدامها لإزالة الشعر الزائد من الجسم والوجه سوف نقدمها لكِ الآن وهي:

تعد واحدة من أكثر الخلطات التي تستخدم في التخلص من تلك المشكلة سريعاً، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد طبيعية مهمة جداً للبشرة فهي تعمل على تقشيرها والتخلص من خلايا الجلد الميت، كما أنها تقوم بإزالة الشعر من الجذور.

يتم استخدامها عن طريق خلط السكر والعسل والليمون مع بعضهم وضعيهم في وعاء وأدخليهم الميكروويف حتى يتم تدفئتهم قليلاً لبضعة دقائق، ثم اخرجيهم واتركيهم حتى يبرد بعض الشيء ثم يتم افرديه على المناطق المراد إزالة الشعر منها.

تستطيعين سيدتي أن تقومين باستخدام دقيق الحمص في عمل عجينة للتخلص من الشعر الموجود في الوجه بدون أن تشعرين بالألم، فقومي بعمل خليط بدقيق الحمص المخلوط مع معجون الكركم الخام والحليب وحاولي أن تقومين باستخدام مقادير متساوية، ثم يتم وضع الخليط على الوجه واتركه لمدة 15 دقيقة ومن ثم إزالتها وشطف الوجه بالماء الفاتر.

تناول شاي النعناع يعمل على تخفيف نسبة الاندروجين بالجسم وهذا يقلل نمو شعر الجسم الزائد والغير مرغوب به، لذلك يكون من الأفضل إذا قومتي بتناول كوبين من شاي النعناع كل يوم لمدة 5 أيام على مدار الأسبوع حتى تلاحظين النتائج الفعالة.