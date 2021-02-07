طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر هش ولذيذ مثل الجاهز تماماً

طريقة عمل معمول التمر السعودي نقدمها إليكم عبر موقع ثقفني، يعد المعمول بالتمر من الحلويات اللذيذة جدا والتي يتم تحضيرها في المناسبات المختلفة وخاصة الأعياد، ويتم تحضير المعمول في الكثير من البلدان العربية بمكونات وحشوات مختلفة، ولكن طريقة عمل المعمول السعودي يتميز بشكله الخاص وحشواته المتنوعة، ومنه الحشو بالعجوة والحشو بالمكسرات، وهذا الأمر يعطي مذاق أفضل من أي معمول أخر، ومن خلال هذا المقال سنوفر إليك طريقة عمل المعمول بالتمر السعودي مثل الجاهز تماما وبمكونات سهلة وبسيطة للغاية.

طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر

المكونات:

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

رشه صغيرة من الملح.

ملعقة من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ناعم.

نصف كوب من السكر البودر.

نصف كوب من السمن المذاب.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزبدة.

التمر للحشو.

خطوات تحضير المعمول بالتمر

في وعاء كبير ومناسب ضعي كل من الدقيق والبيكنج باودر والملح وقومي بتقليبهم جيدا، ثم أضيفي اليهم الهيل المطحون والناعم ثم السكر، ويتم خلط المكونات مرة أخرى، بعد ذلك قومي بإضافة السمنة والزبدة المذابة إلى خليط الدقيق وقومي ببثهم جيدا باليد حتى يصبح لدينا خليط ناعم وشبيه بالرمل.

بعد ذلك أضيفي البيضة مع الفانيليا إلى الخليط وقومي بتقليبه جيدا حتى يتكون لدينا عجينه ناعمه ومتماسكة، قومي بعجن العجينة لمدة ثلاث دقائق على سطح مستوى حتى تصبح سميكه، وابدئي في تشكيل عجينه المعمول بالتمر السعودي من خلال أخذ قطعة من العجينة وقومي بتشكيلها على شكل كرة صغيرة، ثم أحدثي بها تجويف صغير وضعي بها كرة صغيرة من معجون التمر، واغلقي العجينة مرة أخري.

وضعيها في قالب التشكيل المفضل والذي يستخدم في عمل المعمول بالتمر السعودي، بعد ذلك كرري هذه الخطوة حتى الانتهاء من كمية العجين المتوفرة لديكي، وقومي بإحضار صينية مناسبة وادهنيها بمادة دهنيه، ورصي المعمول بداخلها وادخليه الفرن على درجة حرارة 180 واتركيه لمده عشرون دقيقة حتى ينضج تماما، ويأخذ اللون الذهبي المفضل بعد ذلك يتم إخراج المعمول بالتمر من الفرن ويقدم فى أطباق التقديم بجانب القليل من القهوة أو الشاي أو بعض العصائر المختلفة.

طريقة عمل المعمول الهش

المكونات:

ثلاثة أكواب من الدقيق، ربع كيلو من الزبدة، كوب سكر، صفار 4 بيضات، 3 ملاعق من الحليب البودر، ملعقة من الفانيليا، ملعقة من الخميرة، كوب ونص من النشا.

طريقة التحضير:

قومي بخلط كافة المكونات سوياً حتى يتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

نقطع العجين إلى قطع صغيرة وذات حجم واحد وتُشكل بقالب المعمول.

يُرص المعمول في صينية مناسبة ويوضع في الفرن حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي.

بعد أن يبرد المعمول الهش يرش بالسكر البودر.