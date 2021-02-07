حضري البوريك التركي الاصلي الذ وجبة هش وخفيف زى القطن بالخطوات وبأسهل الطرق 

البوريك التركي باللحم المفرومة، هو من أفضل المأكولات التي يمكننا أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل بطريقةْ سهلة، وبسيطة فهي لديها مهارات يمكننا أن نقوم بتعليمها كما يعتبر أيضا تناول البوريك باللحمة المفرومة، هو غذاء ممتاز زائد طعم الشهي من خلال أن نقوم بلف عجينة الجلاش، ونبدأ بحشوها إذا كانت الجبنة واللحمة المفرومة وسوف نوضح لكم الطريقة من خلال هذا المقال الرائع في تحضير الوصفة التي يمكننا أن نقوم بتحضير بصفة مستمرة وجبة عشاء خفيفة أو وجبة غداء فهي الأفضل على الإطلاق عند تحضيرها لأبناءنا.طريقة تحضير البوريك التركي
إذا كنت عزيزتي ترغبين في تناول البوريك باللحمة المفرومة، وليس لديك وقت ونقوم بشراء من خارج المنزل سوف نقول وداعا لهذه الطريقة وسوف نقوم بتحضير بأسهل طريقة اسرع وقت وسوف تحصلين على طعم مميز، أفضل من أن تقوم بشرائه من المحلاتمكونات البوريك التركي باللحم المفروم:
- رقائق الجلاش.
- كوب من الحليب.
- بيضة كبيرة .
- ملعقتين من الزيت الزيتون النقي.
- ملح طعام.
- اللحمة المفرومة.
- بصلة شرائح.
- فلفل لما تقطيعه .
- اثنين من الطماطم الخالية من البذور.
- ملح طعام.
- فلفل اسود مطحون
- نقوم بتحضيرالبوريك التركي بالخطوات نقوم بإضافة جميع مكونات الحشو إذا كان من الفلفل أو البصل أو الطماطم أو الفلفل الأسود والملح واللحمة المفرومة.
- ونبدأ بتقليب هذه المكونات لمدة سبع دقائق.
- ثم نقوم بتركها لكي تبرد.
- ونقوم بتحضير البوريك ثم نقوم بوضع إناء
- ونقوم بإضافة البيض وزيت الزيتون والحليب.
- ونبدأ بمزج هذه المكونات جيدا.
- ثم نضع رقائق الجلاش في الصينية ونقوم بإضافة هذا المزيج.
- ونضعها الحشوة ثم نبدأ بوضع الجلاش مرة ثانية.
- وتقوم باستكمال هذه الخطوة لحين انتهاء الجلاش الموجود لدينا
- ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى تنضج و نبدأ بأخراجها وتقطيعها وهي ساخنة وتقديمها في أطباق التقديم.
- و تناولها كوجبة غداء مميزة
الوسوم
البوريك التركي باللحم المفرومة، هو من أفضل المأكولات التي يمكننا أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل بطريقةْ سهلة، وبسيطة فهي لديها مهارات يمكننا أن نقوم بتعليمها كما يعتبر أيضا تناول البوريك باللحمة المفرومة، هو غذاء ممتاز زائد طعم الشهي من خلال أن نقوم بلف عجينة الجلاش، ونبدأ بحشوها إذا كانت الجبنة واللحمة المفرومة وسوف نوضح لكم الطريقة من خلال هذا المقال الرائع في تحضير الوصفة التي يمكننا أن نقوم بتحضير بصفة مستمرة وجبة عشاء خفيفة أو وجبة غداء فهي الأفضل على الإطلاق عند تحضيرها لأبناءنا.طريقة تحضير البوريك التركي
إذا كنت عزيزتي ترغبين في تناول البوريك باللحمة المفرومة، وليس لديك وقت ونقوم بشراء من خارج المنزل سوف نقول وداعا لهذه الطريقة وسوف نقوم بتحضير بأسهل طريقة اسرع وقت وسوف تحصلين على طعم مميز، أفضل من أن تقوم بشرائه من المحلاتمكونات البوريك التركي باللحم المفروم:
- رقائق الجلاش.
- كوب من الحليب.
- بيضة كبيرة .
- ملعقتين من الزيت الزيتون النقي.
- ملح طعام.
- اللحمة المفرومة.
- بصلة شرائح.
- فلفل لما تقطيعه .
- اثنين من الطماطم الخالية من البذور.
- ملح طعام.
- فلفل اسود مطحون
- نقوم بتحضيرالبوريك التركي بالخطوات نقوم بإضافة جميع مكونات الحشو إذا كان من الفلفل أو البصل أو الطماطم أو الفلفل الأسود والملح واللحمة المفرومة.
- ونبدأ بتقليب هذه المكونات لمدة سبع دقائق.
- ثم نقوم بتركها لكي تبرد.
- ونقوم بتحضير البوريك ثم نقوم بوضع إناء
- ونقوم بإضافة البيض وزيت الزيتون والحليب.
- ونبدأ بمزج هذه المكونات جيدا.
- ثم نضع رقائق الجلاش في الصينية ونقوم بإضافة هذا المزيج.
- ونضعها الحشوة ثم نبدأ بوضع الجلاش مرة ثانية.
- وتقوم باستكمال هذه الخطوة لحين انتهاء الجلاش الموجود لدينا
- ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى تنضج و نبدأ بأخراجها وتقطيعها وهي ساخنة وتقديمها في أطباق التقديم.
- و تناولها كوجبة غداء مميزة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري البوريك التركي الاصلي الذ وجبة هش وخفيف زى القطن بالخطوات وبأسهل الطرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.