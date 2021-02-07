حضري البوريك التركي الاصلي الذ وجبة هش وخفيف زى القطن بالخطوات وبأسهل الطرق 

البوريك التركي باللحم المفرومة، هو من أفضل المأكولات التي يمكننا أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل بطريقةْ سهلة، وبسيطة فهي لديها مهارات يمكننا أن نقوم بتعليمها كما يعتبر أيضا تناول البوريك باللحمة المفرومة، هو غذاء ممتاز زائد طعم الشهي من خلال أن نقوم بلف عجينة الجلاش، ونبدأ بحشوها إذا كانت الجبنة واللحمة المفرومة وسوف نوضح لكم الطريقة من خلال هذا المقال الرائع في تحضير الوصفة التي يمكننا أن نقوم بتحضير بصفة مستمرة وجبة عشاء خفيفة أو وجبة غداء فهي الأفضل على الإطلاق عند تحضيرها لأبناءنا.

إذا كنت عزيزتي ترغبين في تناول البوريك باللحمة المفرومة، وليس لديك وقت ونقوم بشراء من خارج المنزل سوف نقول وداعا لهذه الطريقة وسوف نقوم بتحضير بأسهل طريقة اسرع وقت وسوف تحصلين على طعم مميز، أفضل من أن تقوم بشرائه من المحلات

رقائق الجلاش.

كوب من الحليب.

بيضة كبيرة .

ملعقتين من الزيت الزيتون النقي.

ملح طعام.

اللحمة المفرومة.

بصلة شرائح.

فلفل لما تقطيعه .

اثنين من الطماطم الخالية من البذور.

ملح طعام.

فلفل اسود مطحون