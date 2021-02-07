طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بمذاق لذيذ

طريقة عمل كيكة البرتقال، تعد كيكة البرتقال من ألذ وأطعم الكيك والحلويات، والتي لا تأخذ أي وقت أو مجهود، فهي مناسبة لتقديمها في المناسبات والأعياد، ويحبها الجميع صغارا وكبارا، حيث تقدم هذه الكيكة بجميع النكهات كالكيك بالشوكولاتة والكيك بالنسكافيه، فهي مناسبة لتقديمها في وجبات الإفطار والعشاء ، وبالتالي نتعرف على طريقة عمل كيكة البرتقال. طريقة عمل كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال المكونات: كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب واحد من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

كيس واحد من البودر.

باكو من الفانيليا.

كوب واحد من عصير البرتقال.

ملعقة من بشر البرتقال.

5 حبات من البيض. خطوات التحضير أولا يتم نخل الدقيق ثم يوضع عليه البيكنج بودر، بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربي ونوضع فيه السكر والزيت والبيض والفانيليا، وبعد ذلك يتم خلطهم جيدا فى الخلاط الكهربي حتى يصبح الخليط خفيفا وهشاً.

وبعد ذلك أضيفي كلاً من البكينج بودر والدقيق بالتدريج ثم أضيفي مع المكونات عصير البرتقال وبشر البرتقال بالتدرج مع الاستمرار بالتقليب، حتى يصبح الخليط اكثر تجانساً.

ثم بعد ذلك نحضر صينية الكيك المناسبة ونقوم بدهنها بالقليل من السمن البلدى وترش بكمية قليلة من الدقيق الفاخر، ثم صبي فيها عجين الكيك.

بعد صب عجين الكيك نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ثم ندخل صينية الكيك بالبرتقال الفرن، لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.

بعد ذلك نخرج صينية الكيك بالبرتقال من الفرن ثم تقطع وتقدم في أطباق المناسبات مع القليل من كوب من القهوة أو مشروبات أخرى.

ملحوظة: عدم ترك باب الفرن مفتوح حتى لا تهبط الكيك إلا بعد مرور 20 دقيقة.

ويمكنك أيضاً تزيين الكيك بصوص البرتقال الجاهز أو ببعض من كريمة البرتقال أو الشيكولاته البيضاء أو بعض من المكسرات. أسرار نجاح كيك البرتقال خطوات التحضيرأسرار نجاح كيك البرتقال لابد أن يكون البيض المستخدم فى عمل الكيك بدرجة حرارة المطبخ وليس بارداً، يفضل استخدام الكيك شيف بدلا من البيكنج بودر، يراعى أن يطحن السكر جيداً قبل الاستخدام، قومي بنخل الدقيق قبل الاستخدام حتى لا تكون الكيكة مكتومة من الداخل وتصبح هشة، لا تقومي بفتح باب الفرن على الكيك إلا بعد التأكد من مرور 10 دقائق على الأقل منذ إدخالها الفرن حتى لا تهبط، يمكنك إضافة ملعقة من الخل إلى الكيك فتمنع رائحة البيض النفاذة وتساعد على أن تصبح الكيكة هشة. الوسوم

طريقة عمل كيكة البرتقال، تعد كيكة البرتقال من ألذ وأطعم الكيك والحلويات، والتي لا تأخذ أي وقت أو مجهود، فهي مناسبة لتقديمها في المناسبات والأعياد، ويحبها الجميع صغارا وكبارا، حيث تقدم هذه الكيكة بجميع النكهات كالكيك بالشوكولاتة والكيك بالنسكافيه، فهي مناسبة لتقديمها في وجبات الإفطار والعشاء ، وبالتالي نتعرف على طريقة عمل كيكة البرتقال. طريقة عمل كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال المكونات: كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب واحد من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

كيس واحد من البودر.

باكو من الفانيليا.

كوب واحد من عصير البرتقال.

ملعقة من بشر البرتقال.

5 حبات من البيض. خطوات التحضير أولا يتم نخل الدقيق ثم يوضع عليه البيكنج بودر، بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربي ونوضع فيه السكر والزيت والبيض والفانيليا، وبعد ذلك يتم خلطهم جيدا فى الخلاط الكهربي حتى يصبح الخليط خفيفا وهشاً.

وبعد ذلك أضيفي كلاً من البكينج بودر والدقيق بالتدريج ثم أضيفي مع المكونات عصير البرتقال وبشر البرتقال بالتدرج مع الاستمرار بالتقليب، حتى يصبح الخليط اكثر تجانساً.

ثم بعد ذلك نحضر صينية الكيك المناسبة ونقوم بدهنها بالقليل من السمن البلدى وترش بكمية قليلة من الدقيق الفاخر، ثم صبي فيها عجين الكيك.

بعد صب عجين الكيك نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ثم ندخل صينية الكيك بالبرتقال الفرن، لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.

بعد ذلك نخرج صينية الكيك بالبرتقال من الفرن ثم تقطع وتقدم في أطباق المناسبات مع القليل من كوب من القهوة أو مشروبات أخرى.

ملحوظة: عدم ترك باب الفرن مفتوح حتى لا تهبط الكيك إلا بعد مرور 20 دقيقة.

ويمكنك أيضاً تزيين الكيك بصوص البرتقال الجاهز أو ببعض من كريمة البرتقال أو الشيكولاته البيضاء أو بعض من المكسرات. أسرار نجاح كيك البرتقال خطوات التحضيرأسرار نجاح كيك البرتقال لابد أن يكون البيض المستخدم فى عمل الكيك بدرجة حرارة المطبخ وليس بارداً، يفضل استخدام الكيك شيف بدلا من البيكنج بودر، يراعى أن يطحن السكر جيداً قبل الاستخدام، قومي بنخل الدقيق قبل الاستخدام حتى لا تكون الكيكة مكتومة من الداخل وتصبح هشة، لا تقومي بفتح باب الفرن على الكيك إلا بعد التأكد من مرور 10 دقائق على الأقل منذ إدخالها الفرن حتى لا تهبط، يمكنك إضافة ملعقة من الخل إلى الكيك فتمنع رائحة البيض النفاذة وتساعد على أن تصبح الكيكة هشة.

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