طريقة عمل السينابون اللذيذة بمكونات سهلة وبسيطة

هناك الكثير من الأشخاص يحبون السينابون المعروف باسم لفائف القرفة ولكن الكثير يجهل كيفية صنعها في المنزل ولذلك سوف نتعرف على عدة طرق مختلفة لطريقة صنع السينابون بسهولة من خلال هذا المقال.

السينابون دون بيض

سوف نتعرف الآن على طريقة السينابون دون بيض حيث إن الجميع يحبون تناولها دون ظهور نكهة البيض فيها لذلك سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

ضيفي خمسة أكواب من الطحين الأبيض.

من الطحين غرامات من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

ماء دافي حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من السكر البني.

ثلاث ملاعق من القرفة.

نوضع الخميرة في طبق عميق نضيف إليها القليل من الماء الدافئ ونقلبها مع الشوكولاتة، ثم نضعها حتي تختمر.

القليل من الماء ونقلبها مع الشوكولاتة، ثم نضعها حتي تختمر. نحضر وعاء ونضع فيه مصفاة ذات ثقوب، وننخل الطحين وبيكربرنات الصوديوم والملح، ثم نضع اللبن والزيت النباتي والخميرة.

نضيف كمية من الماء الدافئ علي المكونات ثم نعجنها، وإذا احتاجت العجين للماء نضيف إليها بعض الكمية ونستمر حتي تصل إلى عجينة طرية .

علي المكونات ثم نعجنها، احتاجت العجين للماء نضيف إليها بعض الكمية ونستمر حتي تصل . نغطي الوعاء ونلفه بفوطة نظيفة ونتركه في مكان دافي لمدة ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

نوزع كمية من الطحين علي سطح رخامي المطبخ.

نقطع رول العجين بسكين بحيث نباعد بين القطعة والأخرى.

نضع في أرضية صينية الخبز ورق زبدة ثم نضيف قطع السينابون بشكل متباعد حتي لاتلتصق ثم نغطي الصينية ونتركها لترتاح لمدة ساعة ويتضاعف حجمها حتى تصبح هشة وطرية.

تصبح هشة وطرية. ندخل الصينية في فرن ساخن وعلي درجة حرارة مئتين وعشرين درجة، ونتركها حتى تصبح باللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن.

كوب واحد من الكريمة السائلة.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

نضع في وعاء كلا من الزبدة،والسكر ونتركها علي نار هادئة ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها ثم نضيف الكريمة السائلة والفانيليا ونقلب باستمرار حتى نصل إلي قوام الصلصة الناعمة.

تمتزج المكونات مع بعضها ثم نضيف الكريمة السائلة والفانيليا ونقلب باستمرار نصل قوام الصلصة الناعمة. نضع السينابون في طبق ونسكب علي سطح السينابون كمية من الصلصة وتقدمة.

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