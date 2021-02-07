فيه دول كتير بتعتمد علي التعليم الهجين اللي هو مابي التعليم في المدارس والتعليم في البيت وبسبب ده كتير من أولياء الأمور بتقابلهم مشاكل كتير عشان يرتبوا مواعيد دروس ولادهم، وإن المفروض يكون لكل طفل كمبيوتر أو لاب توب عشان المذاكرة ده صعب جدا ومُكلف والأهم من ده إنك تنظمي لكل طفل جدول المذاكرة بتاعه لأنه كمان تعب لأولياء الأمور ولو إنتي عندك أكتر من طفل في البيت بيدرسوا عن بُعد أو اونلاين مهم جدا إنك ترتبي كل الجداول بتاعتهم وكل طفل تكون مواعيده مظبوطة وفي مكانها.. وعشان نساعدك، في المقال ده هنقولك 10 نصايح بسيطة تساعدك في تعليم الأطفال أونلاين

10 نصايح بسيطة تساعدك في تعليم الأطفال أونلاين

1- خططي لليوم

لازم تتواصلي مع أطفالك وتتكلمي معاهم علي اللي هيعملوه في اليوم من دراسة ومذاكرة ولو كان سن أطفالك أكبر بيكون فيه جدول معين تقدري كمان تناقشيهم فيه وتناقشيهم يعملوا ايه في أوقات فراغهم، أما للأطفال الأصغر بتحطي قايمة بكل الأنشطة ويختاروا بينهم واتأكدي إن كل الأدوات اللي هتحتاجيها في النشاط هتكون موجوده وده هيقلل من الوقت اللي ممكن يضيع.

2- نظمي الأنشطة – طفل واحد وبالدور

طبعا إنتي متقدريش تكوني في مكانين في وقت واحد عشان كده لازم اهتمامك يكو ن لطفل واحد في كل مره عشان يساعدك إنك تديري اليوم بسهولة أكبر، بمعني أصح إنك ماتخليش كل أطفالك يعملوا بواجبهم في وقت واحد فده هيسمح ليكي بالتركيز لوقتك وطاقتك، وطبعا تقدري تساعدي أطفالك لو سنهم أكبر، ممكن الأطفال الصغيرين ييندمجوا في نشاط معين ويستمتعوا بيه مثلا يلعبوا مثلا او يشوفوا فيلم، وبعد ما أطفالك الكبار يخلصوا تقدري تبدلي بإن الاطفال الصغيرين هما اللي يبدأو دراسة أما الكبار يمارسوا نشاط بيستمتعوا بيه.

3- عمل مشروع مستقل من اختيار أطفالك

ضمن الحاجات الأساسية كمان عند تعليم الأطفال أونلاين لازم أطفالك يحسوا بالمرونة حتي في التعليم إنهم يختاروا مشروع يحمسهم مثلا يتعلموا العزف علي آلة موسيقي، زراعة نباتات أو حل لغز أو تصميم اختراع بسيط، حاولي مايبقاش اليوم كله دروس وحصص أونلاين، ضروري تحافظي على مساحة للنشاط والترفيه.

4- خصصي مساحات تعليم منفصلة

خصصي أماكن معينة للحصص والمذاكرة وأماكن منفصلة للعب عشان الولاد يبقوا متأهبين ومستعدين نفسياً للدخول في مود الدراسة، ما ينفعش يبقى مكان الأكل هو مكان التلفزيون وهو نفسه مكان النوم والمذاكرة.

5-استفيدي من موارد الانترنت

فيه ملايين الموارد التعليمية علي الانترنت بما فيها الالعاب والتطبيقات المختلفة للأطفال، فيه برامج للقراءة مفيدة للأطفال بتسمح لهم يتعلموا بيها بشكل مستقل وبالسرعة اللي تناسبهم، وهتلاقي دروس وشروحات من مدرسين متخصصين وعلى اعلى مستوى يساعدوكي في تدريس أطفالك في البيت.

6- شجعيهم

حافظي علي تركيز أطفالك لفترات طويلة عشان يحققوا دايما النجاح المطلوب في البيت، لأن دي أفضل طريقة هتخلي أطفالك يعملوا أكلهم ويخدموا نفسهم من غير مساعدتك مثلا إنك تعملي وجبات خفيفة وتسبيها في مكان يقدروا يوصلوا له، شجعيهم بأنك تعمليلهم أكلاتهم المفضلة او جوايز بسيطة لما يخلصوا الدروس اللي وراهم.

7- المناهج المشتركة لأطفالك

مش معني إن أطفالك يكونوا مش نفس السن إنهم مايتشاركوا في التعليم ويتعاونوا مع بعض، تقدري تراجعي الجداول بتاعتهم والمناهج وتشوفي إيه المشترك بينهم وده ممكن يساهد عشان تلاقي فرص للتعليم الجماعي وافتكري دايما إن المنهج الدراسي مش ثابت.

8- شجعي أطفالك إنهم يساعدوا بعض

مهما بذلتي من جهد وتعب مش هتكوني موجودة معاهم طول الوقت، فدايما شجعي أطفالك إنهم يساعدوا بعض وابدئي بإنك تناقشيهم في بداية الدراسة علي المساعدة وممكن الكبا ر يساعدوا الأصغر منهم في درس معين وغيره، وإزاي يديروا مواقف معينة بنفسهم كل ده هيساعدهم في حل المشاكل والمشاركة .

9- جهزي أنشطة احتياطية

ممكن تجهزي لأطفالك مجموعة من الأنشطة التجفيزية اللي تشجعهم يزاكروا، أو يفصلوا بيها من المذاكرة الكتير،وممكن انتي كمان تشاركيهم في الأنشطة دي عشن تجددي طاقتك وتقضي وقت معاهم بعدي عن الدروس والمذاكرة، ودي قايمة من الأفكار البسيطة:

– خطط لمنزل الأحلام أو أوضة النوم بتصميم بسيط

– رسم ثلاثي الابعاد

– يخبزوا كيك بطرق بسيطة ومش متعبة

-إزاي يكتبوا إسمهم بشفرة مورس

– قص صفحات من مجلة وعمل قصة عنهم

– اجمعي 15 ورقة ورتبيها علي حسب الحجم أو المساحة

– اعملي طيارات ورق

10- دايماً خليكي لطيفة مع نفسك

خليكي مستعدة لأي يوم تزهقي فيه من الروتين وبلاش تقسي علي نفسك أو علي أطفالك، قللي دايما من توقعاتك ومفيش داعي للخوف لو حسيتي إن أطفالك ممكن يغطوا قدر كبير من مناهجهم الدراسية زي المدرسة، دي أوقات وظروف احنا مش متعودين عليها وانتي بتعملي اللي عليكي واكتر، فماتحمليش نفسك فوق طاقتها.

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