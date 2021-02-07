العجينه السحريه لجميع انواع المخبوزات والفطائر والبيتزا والعيش هشه جدا وطريه زى القطن

- 1/2
- 2/2
عجينه سحريه لجميع انواع المخبوزات تعتبر المخبوزات من المعجنات اللذيذة والشهية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، حيث يمكن تشكيلها بطرق كثيرة متنوعة، ولكن سيدة المنزل دائماً تكون في حيرة كبيرة جداً لذا تحب أن تختار طريقة واحدة سهلة وبسيطة لأنها سوف تضطر مع كل نوع من المخبوزات تقوم بتحضير عجينة جديدة سحريه، ولكن اليوم حرصنا على أن نأتي إليكِ بطريقة عمل العجينة السحرية التي يمكن أن تستخدميها في تحضير جميع أنواع المخبوزات والمعجنات والفطائر.
عجينه سحريه لجميع انواع المخبوزات
سوف نقدم لكم أسهر ريقة لعمل عجينة تتناسب مع جميع أنواع المخبوزات التي تتم كما يلي:المقادير:
- 1 كيلو دقيق متعدد الاستخدامات.
- 2 كوب ماء فاتر للعجن.
- 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 2:1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 100 جرام زبادي.
- احضري وعاء ضعي به كوب من الدقيق مع الماء الفاتر وقلبيهم مع بعضهم جيداً ثم ضعيهم على النار الهادئة.
- استمري في التقليب حتى أن تحصلي على عجينة متماسكة لجميع المخبوزات، ضعي الخليط في وعاء أخر واتركيه حتى أن يصبح بارد.
- ثم يتم وضع الخميرة الفورية مع 4/1 كوب من الماء الفاتر واخلطيهم مع بعضهم بطريقة جيدة وغطي الكوب واتركيه حتى أن تتفاعل الخميرة.
- ثم تأتين بوعاء أخر ضعي به باقي كمية الدقيق ثم ضيفي له خليط الدقيق والماء التي سبق وقمنا بتجهيزه، يضاف بعدها الزبادي والبكينج بودر والملح وباقي كمية السكر وخليط الخميرة واخلطي.
- ابدئي في إضافة الماء تدريجياً واعجني المكونات باليد لمدة 10 دقائق، ثم يتم وضع مقدار مناسب من الزيت على العجينة واعجنيها ومن ثم يتم تغطيتها بكيس من النايلون واتركيها لحوالي ساعة أو أكثر لتتضاعف وترتاح.
- بعدها قومي بإخراج كمية الهواء الموجودة بها وشكليها بالطريقة التي ترغبين بها ولتحضير أي نوع من المخبوزات.
الوسوم
عجينه سحريه لجميع انواع المخبوزات تعتبر المخبوزات من المعجنات اللذيذة والشهية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، حيث يمكن تشكيلها بطرق كثيرة متنوعة، ولكن سيدة المنزل دائماً تكون في حيرة كبيرة جداً لذا تحب أن تختار طريقة واحدة سهلة وبسيطة لأنها سوف تضطر مع كل نوع من المخبوزات تقوم بتحضير عجينة جديدة سحريه، ولكن اليوم حرصنا على أن نأتي إليكِ بطريقة عمل العجينة السحرية التي يمكن أن تستخدميها في تحضير جميع أنواع المخبوزات والمعجنات والفطائر.
عجينه سحريه لجميع انواع المخبوزات
سوف نقدم لكم أسهر ريقة لعمل عجينة تتناسب مع جميع أنواع المخبوزات التي تتم كما يلي:المقادير:
- 1 كيلو دقيق متعدد الاستخدامات.
- 2 كوب ماء فاتر للعجن.
- 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 2:1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 100 جرام زبادي.
- احضري وعاء ضعي به كوب من الدقيق مع الماء الفاتر وقلبيهم مع بعضهم جيداً ثم ضعيهم على النار الهادئة.
- استمري في التقليب حتى أن تحصلي على عجينة متماسكة لجميع المخبوزات، ضعي الخليط في وعاء أخر واتركيه حتى أن يصبح بارد.
- ثم يتم وضع الخميرة الفورية مع 4/1 كوب من الماء الفاتر واخلطيهم مع بعضهم بطريقة جيدة وغطي الكوب واتركيه حتى أن تتفاعل الخميرة.
- ثم تأتين بوعاء أخر ضعي به باقي كمية الدقيق ثم ضيفي له خليط الدقيق والماء التي سبق وقمنا بتجهيزه، يضاف بعدها الزبادي والبكينج بودر والملح وباقي كمية السكر وخليط الخميرة واخلطي.
- ابدئي في إضافة الماء تدريجياً واعجني المكونات باليد لمدة 10 دقائق، ثم يتم وضع مقدار مناسب من الزيت على العجينة واعجنيها ومن ثم يتم تغطيتها بكيس من النايلون واتركيها لحوالي ساعة أو أكثر لتتضاعف وترتاح.
- بعدها قومي بإخراج كمية الهواء الموجودة بها وشكليها بالطريقة التي ترغبين بها ولتحضير أي نوع من المخبوزات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجينه السحريه لجميع انواع المخبوزات والفطائر والبيتزا والعيش هشه جدا وطريه زى القطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.