العجينه السحريه لجميع انواع المخبوزات والفطائر والبيتزا والعيش هشه جدا وطريه زى القطن

عجينه سحريه لجميع انواع المخبوزات تعتبر المخبوزات من المعجنات اللذيذة والشهية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، حيث يمكن تشكيلها بطرق كثيرة متنوعة، ولكن سيدة المنزل دائماً تكون في حيرة كبيرة جداً لذا تحب أن تختار طريقة واحدة سهلة وبسيطة لأنها سوف تضطر مع كل نوع من المخبوزات تقوم بتحضير عجينة جديدة سحريه، ولكن اليوم حرصنا على أن نأتي إليكِ بطريقة عمل العجينة السحرية التي يمكن أن تستخدميها في تحضير جميع أنواع المخبوزات والمعجنات والفطائر.

سوف نقدم لكم أسهر ريقة لعمل عجينة تتناسب مع جميع أنواع المخبوزات التي تتم كما يلي:

1 كيلو دقيق متعدد الاستخدامات.

2 كوب ماء فاتر للعجن.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2:1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

100 جرام زبادي.