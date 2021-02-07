كريم خارق ادهش خبراء التجميل لتبييض الوجه والاماكن الحساسه من اول استعمال

خلطه لتبييض الوجه والاماكن الحساسه يسعى الكثير من الأشخاص إلى التمتع ببشرة بيضاء صافية، حيث أن لون البشرة يتغير لونها بسبب عدة أسباب، إما التعرض للشمس وحرارتها المرتفعة أو الإرهاق أو جفاف الجلد أو الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد مضرة بالبشرة، ولذلك يزيد البحث عن الوصفات التي تساعد على تبييض البشرة، ولذلك أعددنا لكم هذا المقال لنتعرف سوياً على طريقة عمل كريم مدهش لتبييض الوجه بشكل سريع. خلطه لتبييض الوجه والاماكن الحساسه مكونات الوصفة:- ملعقة ونصف لبن رائب.

ملعقة ونصف عصير طماطم طازج.

ملعقة ونصف دقيق شوفان. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر وعاء بلاستيكي ونضع به كل المكونات السابق ذكرها ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس يشبه الكريم لتبييض البشره .

. نقوم بغسل الوجه وتنظيفه جيدًا ثم نجففه برفق باستخدام فوطة من القطن، ثم نفرد هذا الكريم على بشرة الوجه.

نترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريبًا، ثم نشطف الوجه بالماء الفاتر.

نقوم بعمل هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة خلال أول أسبوع. وصفة اللبن الرائب والكركم والأرز لتبييض الوجه:- طريقة التحضير والتطبيق:-وصفة اللبن الرائب والكركم والأرز لتبييض الوجه:- مكونات الوصفة:- ملعقة ونصف لبن رائب.

ربع ملعقة كبيرة من مطحون الكركم.

ملعقة كبيرة من مطحون الأرز.

ربع ملعقة كبيرة دقيق حمص. طريقة التحضير والاستخدام:- نحضر وعاء ونضع به كل المكونات ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى يتشكل لدينا كريم ناعم لا يحتوي على أي كتل، وإذا وجدنا الخليط ثقيل يمكن تخفيفه بملعقة أو اثنين من اللبن السائل لتفتيح الجسم وتنعيمه .

. نغسل الوجه بالماء والغسول المناسب لطبيعة ونوع البشرة وننظفه جيدًا من الأوساخ والشوائب الموجودة على البشرة.

ثم نقوم بفرد هذا الكريم الذي قمنا بإعداده مسبقًا على الوجه ونتركه حوالي ربع ساعة، ثم نشطف الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

نقوم بتطبيق هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتى نحصل على نتيجة فعالة. طريقة التحضير والاستخدام:- الوسوم

خلطه لتبييض الوجه والاماكن الحساسه يسعى الكثير من الأشخاص إلى التمتع ببشرة بيضاء صافية، حيث أن لون البشرة يتغير لونها بسبب عدة أسباب، إما التعرض للشمس وحرارتها المرتفعة أو الإرهاق أو جفاف الجلد أو الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد مضرة بالبشرة، ولذلك يزيد البحث عن الوصفات التي تساعد على تبييض البشرة، ولذلك أعددنا لكم هذا المقال لنتعرف سوياً على طريقة عمل كريم مدهش لتبييض الوجه بشكل سريع. خلطه لتبييض الوجه والاماكن الحساسه مكونات الوصفة:- ملعقة ونصف لبن رائب.

ملعقة ونصف عصير طماطم طازج.

ملعقة ونصف دقيق شوفان. طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر وعاء بلاستيكي ونضع به كل المكونات السابق ذكرها ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس يشبه الكريم لتبييض البشره .

. نقوم بغسل الوجه وتنظيفه جيدًا ثم نجففه برفق باستخدام فوطة من القطن، ثم نفرد هذا الكريم على بشرة الوجه.

نترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريبًا، ثم نشطف الوجه بالماء الفاتر.

نقوم بعمل هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة خلال أول أسبوع. وصفة اللبن الرائب والكركم والأرز لتبييض الوجه:- طريقة التحضير والتطبيق:-وصفة اللبن الرائب والكركم والأرز لتبييض الوجه:- مكونات الوصفة:- ملعقة ونصف لبن رائب.

ربع ملعقة كبيرة من مطحون الكركم.

ملعقة كبيرة من مطحون الأرز.

ربع ملعقة كبيرة دقيق حمص. طريقة التحضير والاستخدام:- نحضر وعاء ونضع به كل المكونات ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى يتشكل لدينا كريم ناعم لا يحتوي على أي كتل، وإذا وجدنا الخليط ثقيل يمكن تخفيفه بملعقة أو اثنين من اللبن السائل لتفتيح الجسم وتنعيمه .

. نغسل الوجه بالماء والغسول المناسب لطبيعة ونوع البشرة وننظفه جيدًا من الأوساخ والشوائب الموجودة على البشرة.

ثم نقوم بفرد هذا الكريم الذي قمنا بإعداده مسبقًا على الوجه ونتركه حوالي ربع ساعة، ثم نشطف الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

نقوم بتطبيق هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتى نحصل على نتيجة فعالة. طريقة التحضير والاستخدام:-

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