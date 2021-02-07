طريقة عمل بسبوسة الحلواني الطرية المرملة

يبحث كثير من الأشخاص عن طريقة عمل بسبوسة الحلواني حيث تعد من أفضل الحلويات الشرقية الموجودة، والتي تمتاز بطعمها الجميل، ويحبه العديد من الناس، وتتعدد طرق عملها وتختلف، ولكن يؤكد الجميع على أن أفضل طريقة هي طريقة الحلواني، لذا فسنقوم بعرضها خلال النقاط القادمة في المقال بكل أسرارها حتى تتمكن ربة المنزل من الحصول على الطعم المميز.

بسبوسة الحلواني

تتعدد الطرق التي يقوم الأشخاص بإتباعها في عمل البسبوسة، ومن أهم تلك الطرق طريقة الحلواني، وهي تتمثل كالتالي:

المكونات

ثلاث أكواب من دقيق البسبوسة.

كوب من الحليب.

كوب كبير سكر.

نصف كوب من السمن أو الزبدة.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

نصف ملعقة فانيليا.

نصف ملعقة من عسل الجلوكوز أو النحل أو الشربات الثقيل.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

نحضر إناء واسع، ونضع فيه السكر واللبن.

نقوم بتقليبهم جيداً، ثم نضع عليهم العسل.

وبعد ذلك نضيف الفانيليا وجوز الهند، ونقوم بدمجهم.

ثم نقوم بخلط السمن من الدقيق بشكل جيد.

وبعدها نقوم بوضع البيكنج بودر، ونخلطهم سوياً ببطء.

نضع الزبدة في الصينية، ثم رشة من الدقيق لعمل طبقة خفيفة جداً كي لا تحترق، ثم نضع المحتويات بها، ونضعها بالفرن على درجة حرارة مرتفعة.

طريقة عمل الشربات

وهو سائل يتم وضعه على البسبوسة بعد الخروج من الفرن.

المكونات

كوب ونصف من السكر.

كوبان من الماء.

نصف ليمونة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الماء على السكر، ورفعهم على الماء.

نضيف الليمون إليهم وتقبلهم حتى يغلي.

وبعد خروجها نقوم بوضع هذا الخليط عليها.

وختاماً لقد ذكرنا طريقة عمل بسبوسة الحلواني وطريقة التحضير الخاصة بها، وكذلك طريقة عمل الشربات الخاص بها بشكل جميل ولذيذ.