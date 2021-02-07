طريقة عمل البان كيك الياباني الهش والخفيف للشيف فاطمه ابو حاتي

طريقة عمل البان كيك الياباني ، يعد بان كيك من الوصفات السهلة التحضير والسريعة أيضا فيمكنك أعداها لكي تؤكل على الفطور أو حتى كوجبة خفيفة ما بين الوجبات الرئيسية أو في العشاء قبل النوم فهي خفيفة أيضا لكي تنام بشكل صحي ويمكنك وضع عند التقديم الكثير من الخيارات فيمكنك كل يوم عملها بصوص مختلف، يمكنك إضافة الشوكولا إليها أوالعسل أو الفواكه المقطعة (الموز-الفراولة-التوت…) أو اللبن المكثف أو المربى أو شراب الإسفندان، فيحبها الأطفال كثيرا من شكلها اللطيف وسهولة أكلاها وأيضا الكبار من لذتها فاليك هذه المقال عن طريقة عمل البان كيك الياباني الهش و الخفيف فالبيت بسرعة . طريقة عمل البان كيك الهش بالمقادير المقادير: 2 كوب لجميع الأغراض | دقيق عادي (290 جرام)

1/4 كوب من سكر محلي ، (60 جم)

4 ملاعق صغيرة من بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة من ملح

1 3/4 كوب حليب (لبن) (440 مل)

1/4 كوب زبدة (60 جم )

2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 بيضة كبيرة تحضرعجين بان كيك يُمزج كلا من الدقيق والسكر وبيكنج بودر وصودا الخبز والملح معًا جيدا في وعاء كبير الحجم.

ضعي فالوسط كلا من الحليب والزبدة المذابة المبردة قليلاً والفانيليا والبيض.

استخدمي المضربًا الكهربي اليدوي لخفق المكونات معًا.(سيكون الخليط سميكًا ودسمًا في التناسق. إذا وجدت الخليط سميكًا جدًا – لا تسكب المغرفة أو تخرج من كوب القياس بسلاسة – ضع ملعقتين كبيرتين من الحليب الإضافي في الخليط في المرة الواحدة حتى الوصول إلى الاتساق المطلوب).

اترك الخليط جانبًا واتركه يرتاح أثناء تسخين المقلاة.

سخني مقلاة أو صينية غير لاصقة على نار متوسطة الحرارة وامسحيها بقليل من الزبدة لتزييت المقلاة قليلاً.

اسكب نصف كوب من الخليط على المقلاة وافرده برفق على شكل دائري مع ظهر المغرفة .

عندما يصبح الجانب السفلي ذهبيًا وتبدأ الفقاعات في الظهور على السطح ، اقلبها بملعقة واطهيها حتى تصبح ذهبية اللون.

كرر مع الخليط المتبقي.

قدميها مع العسل أو الفاكهة أو الآيس كريم أو اللبن الزبادي المجمد أو استمتع بها سادة أو بالشوكولا أو أي صوص فراولة كما تريدين تضعي مثل صوص التشيز كيك ! تحضرعجين بان كيك ملاحظات للتحضير بان كيك بطريقة مثالية كل شيء يبدأ مع الخليط فعليك ألا تكون سميكة جدًا وستكون شديدة النضج وغير مطبوخة جيدًا من الداخل أو سائلة جدًا، اختبريها الخليط بالملعقة أو المغرفة، ورفعها برفق فوق حافة الوعاء. يجب أن يكون سميكًا ولكن قادرًا على النزول ببطء ولطف من الملعقة حتى يكون بان كيك هش .

. قومي بتسخين مقلاة أو صينية ذات نوعية جيدة غير لاصقة على نار متوسطة أولاً. بمجرد أن يصبح الجو حارًا ، اخفض الحرارة إلى درجة حرارة منخفضة إلى متوسطة. انتظر حوالي دقيقتين. هذا الجزء حاسم ويستحق ذلك. دهن المقلاة بكمية قليلة من الزبدة (نعم ، حتى على الأواني غير اللاصقة) ، وامسح أي زبد زائد بقطعة من المناديل الورقية.

اسمح للفطائر بالطهي بشكل صحيح! لا تستعجلهم في حرارة عالية أو تقلبهم مبكرًا. دع هذا الجانب السفلي يطبخ بلون بني ذهبي جميل ، وعندما تبدأ الفقاعات في التكون على السطح وحوله (جانب الخليط) ، تكون جاهزة للقلب.

السعرات الحرارية: 156 كيلو كالوري | كربوهيدرات: 22 جم | البروتين: 3 جرام | الدهون: 5 جم | الدهون المشبعة: 3 جم | كوليسترول: 27 ملغ | صوديوم: 152 ملغ | بوتاسيوم: 2 ملاحظات للتحضير بان كيك بطريقة مثالية اليك مقالة السابقة عن طريقة عمل كيك السينابون الهشة بطريقة سهلة و بسيطة بالمنزل. الوسوم

طريقة عمل البان كيك الياباني ، يعد بان كيك من الوصفات السهلة التحضير والسريعة أيضا فيمكنك أعداها لكي تؤكل على الفطور أو حتى كوجبة خفيفة ما بين الوجبات الرئيسية أو في العشاء قبل النوم فهي خفيفة أيضا لكي تنام بشكل صحي ويمكنك وضع عند التقديم الكثير من الخيارات فيمكنك كل يوم عملها بصوص مختلف، يمكنك إضافة الشوكولا إليها أوالعسل أو الفواكه المقطعة (الموز-الفراولة-التوت…) أو اللبن المكثف أو المربى أو شراب الإسفندان، فيحبها الأطفال كثيرا من شكلها اللطيف وسهولة أكلاها وأيضا الكبار من لذتها فاليك هذه المقال عن طريقة عمل البان كيك الياباني الهش و الخفيف فالبيت بسرعة . طريقة عمل البان كيك الهش بالمقادير المقادير: 2 كوب لجميع الأغراض | دقيق عادي (290 جرام)

1/4 كوب من سكر محلي ، (60 جم)

4 ملاعق صغيرة من بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة من ملح

1 3/4 كوب حليب (لبن) (440 مل)

1/4 كوب زبدة (60 جم )

2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 بيضة كبيرة تحضرعجين بان كيك يُمزج كلا من الدقيق والسكر وبيكنج بودر وصودا الخبز والملح معًا جيدا في وعاء كبير الحجم.

ضعي فالوسط كلا من الحليب والزبدة المذابة المبردة قليلاً والفانيليا والبيض.

استخدمي المضربًا الكهربي اليدوي لخفق المكونات معًا.(سيكون الخليط سميكًا ودسمًا في التناسق. إذا وجدت الخليط سميكًا جدًا – لا تسكب المغرفة أو تخرج من كوب القياس بسلاسة – ضع ملعقتين كبيرتين من الحليب الإضافي في الخليط في المرة الواحدة حتى الوصول إلى الاتساق المطلوب).

اترك الخليط جانبًا واتركه يرتاح أثناء تسخين المقلاة.

سخني مقلاة أو صينية غير لاصقة على نار متوسطة الحرارة وامسحيها بقليل من الزبدة لتزييت المقلاة قليلاً.

اسكب نصف كوب من الخليط على المقلاة وافرده برفق على شكل دائري مع ظهر المغرفة .

عندما يصبح الجانب السفلي ذهبيًا وتبدأ الفقاعات في الظهور على السطح ، اقلبها بملعقة واطهيها حتى تصبح ذهبية اللون.

كرر مع الخليط المتبقي.

قدميها مع العسل أو الفاكهة أو الآيس كريم أو اللبن الزبادي المجمد أو استمتع بها سادة أو بالشوكولا أو أي صوص فراولة كما تريدين تضعي مثل صوص التشيز كيك ! تحضرعجين بان كيك ملاحظات للتحضير بان كيك بطريقة مثالية كل شيء يبدأ مع الخليط فعليك ألا تكون سميكة جدًا وستكون شديدة النضج وغير مطبوخة جيدًا من الداخل أو سائلة جدًا، اختبريها الخليط بالملعقة أو المغرفة، ورفعها برفق فوق حافة الوعاء. يجب أن يكون سميكًا ولكن قادرًا على النزول ببطء ولطف من الملعقة حتى يكون بان كيك هش .

. قومي بتسخين مقلاة أو صينية ذات نوعية جيدة غير لاصقة على نار متوسطة أولاً. بمجرد أن يصبح الجو حارًا ، اخفض الحرارة إلى درجة حرارة منخفضة إلى متوسطة. انتظر حوالي دقيقتين. هذا الجزء حاسم ويستحق ذلك. دهن المقلاة بكمية قليلة من الزبدة (نعم ، حتى على الأواني غير اللاصقة) ، وامسح أي زبد زائد بقطعة من المناديل الورقية.

اسمح للفطائر بالطهي بشكل صحيح! لا تستعجلهم في حرارة عالية أو تقلبهم مبكرًا. دع هذا الجانب السفلي يطبخ بلون بني ذهبي جميل ، وعندما تبدأ الفقاعات في التكون على السطح وحوله (جانب الخليط) ، تكون جاهزة للقلب.

السعرات الحرارية: 156 كيلو كالوري | كربوهيدرات: 22 جم | البروتين: 3 جرام | الدهون: 5 جم | الدهون المشبعة: 3 جم | كوليسترول: 27 ملغ | صوديوم: 152 ملغ | بوتاسيوم: 2 ملاحظات للتحضير بان كيك بطريقة مثالية اليك مقالة السابقة عن طريقة عمل كيك السينابون الهشة بطريقة سهلة و بسيطة بالمنزل.

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