اسهل طريقة لعمل البسبوسه التركيه المحشيه وكل اسرار بسبوسه الحلوانى الناجحه بطعم رائع

البسبوسه التركيه المحشيه يعد المطبخ التركي واحد من أكثر المطابخ نجاحًا في عمل الحلويات وخاصة البسبوسة المحشية، وحتى يتم الحصول على طعم لذيذ وشهي، لابد من التركيز واتباع الخطوات بشكل سليم والالتزام بالمقادير، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكي طريقة عمل البسبوسة التركية المحشية بمقادير مضبوطة وخطوات سهلة وسريعة. البسبوسه التركيه المحشيه البسبوسه التركيه المحشيه مقادير البسبوسة:- 4 بيضات.

كوب كبير من اللبن السائل.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من جوز الهند الناعم.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من سميد البسبوسة الناعم.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف كوب من قشر الليمون (مبشور). مكونات القشطة:- نصف كيلو من اللبن السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من الجبنة الكريمي. مكونات الشربات:- كوب كبير من السكر.

كوب كبير من الماء.

نصف ليمونة.

لوز للتزيين. طريقة التحضير:- نحضر وعاء مناسب ونضع به البيض والسكر والفانيليا والليمون المبشور ونخلطهم معًا بشكل جيد للحصول على خليط يشبه الكريمة.

ثم نقوم بإضافة الزيت شيئاً فشيء ونخلط كل المكونات معًا جيدًا.

ثم نقوم بإضافة اللبن ونستمر في الخلط حتى تختلط جميع المكونات وتتجانس.

ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر والدقيق إلى هذا الخليط مع الاستمرار في الخلط، ثم نضع جوز الهند والسميد ونقلب كل المكونات مع بعضها البعض.

لتحضير القشطة نضع النشا والسكر واللبن في وعاء ونقلبهم معًا جيدًا، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة إلى أن يغلي، ثم نقوم بإضافة الجبنة ونقلب باستمرار إلى أن تذوب بشكل جيد، وبذلك تكون الحشوة جاهزة للاستخدام.

نحضر صينية مخصصة لعمل البسبوسة وندهنها بالقليل من الزبدة، ثم نضع بها نصف خليط البسبوسة ونضعها في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 إلى أن تتماسك فقط.

وندهنها بالقليل من الزبدة، ثم نضع بها نصف خليط البسبوسة ونضعها في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 إلى أن تتماسك فقط. ثم نخرجها من الفرن ونضع فوقها الحشوة (القشطة)، ونضع فوقها النصف الآخر من خليط البسبوسة ونضع الصينية في الفرن مرة أخرى، وننتظر حتى تأخذ البسبوسة لون ذهبي.

وفي هذه الأثناء نقوم بعمل الشربات من خلال وضع الماء والسكر في وعاء ونضعه على نار عالية حتى يغلي تمامًا مع التقليب حتى يذوب السكر بشكل جيد.

ثم نخفف النار ونترك الشربات على نار هادئة لمدة ربع ساعة، ثم نعصر الليمون ونقلب قليلاً ثم نرفع الوعاء من على النار.

ثم نخرج البسبوسة من الفرن بعد أن تنضج وتحمر ونقوم بوضع الشربات الساخن عليها فور خروجها من الفرن.

من الفرن بعد أن تنضج وتحمر ونقوم بوضع الشربات الساخن عليها فور خروجها من الفرن. ثم نقوم بتزيينها باستخدام اللوز ونتركها حتى تبرد، وبذلك تصبح البسبوسة التركية المحشية جاهزة للتقديم. مكونات القشطة:-مكونات الشربات:-طريقة التحضير:- الوسوم

البسبوسه التركيه المحشيه يعد المطبخ التركي واحد من أكثر المطابخ نجاحًا في عمل الحلويات وخاصة البسبوسة المحشية، وحتى يتم الحصول على طعم لذيذ وشهي، لابد من التركيز واتباع الخطوات بشكل سليم والالتزام بالمقادير، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكي طريقة عمل البسبوسة التركية المحشية بمقادير مضبوطة وخطوات سهلة وسريعة. البسبوسه التركيه المحشيه البسبوسه التركيه المحشيه مقادير البسبوسة:- 4 بيضات.

كوب كبير من اللبن السائل.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من جوز الهند الناعم.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من سميد البسبوسة الناعم.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف كوب من قشر الليمون (مبشور). مكونات القشطة:- نصف كيلو من اللبن السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من الجبنة الكريمي. مكونات الشربات:- كوب كبير من السكر.

كوب كبير من الماء.

نصف ليمونة.

لوز للتزيين. طريقة التحضير:- نحضر وعاء مناسب ونضع به البيض والسكر والفانيليا والليمون المبشور ونخلطهم معًا بشكل جيد للحصول على خليط يشبه الكريمة.

ثم نقوم بإضافة الزيت شيئاً فشيء ونخلط كل المكونات معًا جيدًا.

ثم نقوم بإضافة اللبن ونستمر في الخلط حتى تختلط جميع المكونات وتتجانس.

ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر والدقيق إلى هذا الخليط مع الاستمرار في الخلط، ثم نضع جوز الهند والسميد ونقلب كل المكونات مع بعضها البعض.

لتحضير القشطة نضع النشا والسكر واللبن في وعاء ونقلبهم معًا جيدًا، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة إلى أن يغلي، ثم نقوم بإضافة الجبنة ونقلب باستمرار إلى أن تذوب بشكل جيد، وبذلك تكون الحشوة جاهزة للاستخدام.

نحضر صينية مخصصة لعمل البسبوسة وندهنها بالقليل من الزبدة، ثم نضع بها نصف خليط البسبوسة ونضعها في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 إلى أن تتماسك فقط.

وندهنها بالقليل من الزبدة، ثم نضع بها نصف خليط البسبوسة ونضعها في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 إلى أن تتماسك فقط. ثم نخرجها من الفرن ونضع فوقها الحشوة (القشطة)، ونضع فوقها النصف الآخر من خليط البسبوسة ونضع الصينية في الفرن مرة أخرى، وننتظر حتى تأخذ البسبوسة لون ذهبي.

وفي هذه الأثناء نقوم بعمل الشربات من خلال وضع الماء والسكر في وعاء ونضعه على نار عالية حتى يغلي تمامًا مع التقليب حتى يذوب السكر بشكل جيد.

ثم نخفف النار ونترك الشربات على نار هادئة لمدة ربع ساعة، ثم نعصر الليمون ونقلب قليلاً ثم نرفع الوعاء من على النار.

ثم نخرج البسبوسة من الفرن بعد أن تنضج وتحمر ونقوم بوضع الشربات الساخن عليها فور خروجها من الفرن.

من الفرن بعد أن تنضج وتحمر ونقوم بوضع الشربات الساخن عليها فور خروجها من الفرن. ثم نقوم بتزيينها باستخدام اللوز ونتركها حتى تبرد، وبذلك تصبح البسبوسة التركية المحشية جاهزة للتقديم. مكونات القشطة:-مكونات الشربات:-طريقة التحضير:-

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