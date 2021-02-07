وصفات أكلات الشتاء الدافئة بطرق سهلة وسريعة التحضير

وصفات أكلات الشتاء الدافئة، تعتبر الأكلات الشتوية الدافئة من أجمل الأكلات التي يمكن تناولها في فصل الشتاء ومن أهم عوامل الدفء في الشتاء، يتميز فصل الشتاء بالعديد من الأكلات والمشروبات التي نقوم بتحضيرها لتضيف النشاط و الحيوية للجسم لذلك سوف نحضر أكثر من طريقة لأطباق شتوية دافئة منها الحلو والحادق كما تتميز أيضا بانها سريعه وبسيطة، يمكن تحضيرها من مكونات موجوده في المنزل بكل سهولة

طريقة تحضير أم علي بالكورن فليكس

من الأكلات المحببة لدي الجميع أطباق الكورن فليكس سوف نخبركم بطريقة مميزه و سريعة لعمل طبق أم علي اللذيذ بكل سهولة ومكونتها هي :

كوب من الكورن فليكس.

نصف كوب من القشطة.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير

نقوم بوضع كوب من الكورن فليكس في الفرن حتي يحمص جيدا ونقوم بالتقليب بين الحين والأخر حتي لا يحترق ثم نقوم بوضع الكورن فليكس المحمص داخل برام أو صينية فرن ونضع الحليب الساخن والقشطة و ندخلها الفرن مره أخري لمده عشر دقائق يمكنك يمكن إضافة نوع المكسرات المفضل لديكم للتزيين.

فطيرة العشر دقائق بحشوة بسيطة

تعتبر هذه الوصفة من أفضل وصفات فطير الطاسة يمكن تحضيرها في عشر دقائق و هو وقت أقصر من وقت طلب الديليفرى لذلك أنصحكم بتجربتها لسهولة مكوناتها وتعتبر من أفضل أكلات الشتاء الدافئة وهي:

2 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقه بيكينج بودر.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الدقيق و نضيف إليه الملح وربع كوب من الزيت وملعقة البيكينج بودر وربع كوب من الماء الدافئ ونقوم بالعجن ويمكن أضافه الماء علي حسب نوع الدقيق حتي يتماسك الخليط و يصبح لديك عجينة لينة، نقوم بتركها لمدة عشرة دقائق حتي يرتاح العجين ونقسمها إلى دوائر علي حسب حجم الفطيرة، ثم نحضر كوب من الذبادي علي نصف كوب من السمن الذائب ونقوم بفرد العجينة حتي تصبح رقيقة جدا ثم ثم ندهنها بخليط السمن والذبادي ونضع الحشو على حسب المتوفر يمكن أن نضع مجموعة من الجبن أو السجق أو اللحم المفروم، وندهن بالسمن بين كل طبقة ونقوم بعمل الفطيرة علي شكل ظرف ونقوم بالتسوية علي الطاسة.