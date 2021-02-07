خلطة سحرية تبيض الوجه وتفتيح البشرة من أول مرة

تفتيح البشرة أو تبييض الوجه أصبحت واقعًا تبحث عنه النساء، وخصوصًا مع انتشار ذهاب المرأة إلى العمل، وتعرضها إلى أشعة الشمس دون أن تقوم بوضع واقي شمس مناسب لطبيعة بشرتها، وهناك أنواع مختلفة من البشرة، وبالتالي لن تكون قادرًا على تحديد كريم يتناسب مع جميع أنواع البشرة من أجل تفتيحها، ولكن الحصول على خلطة سحرية تبيض الوجه هو الأفضل بالتأكيد، وذلك لأن وصفات تبييض الوجه آمنة تمامًا، ولا تسبب أي ضرر أو تحسس جلدي، وسنقدم لكم خلطة تبيض الوجه في يوم واحد فقط.

خلطة سحرية تبيض الوجه

خلطات تبيض الوجه في أسبوع أو غيره قد لا تصدقها جميع النساء، ولكن بالفعل الوصفات الطبيعية هي أفضل خلطة تبيض الوجه سريعة بدون ضرر ومنها.

خلطة الكركم لتبيض الوجه في ربع ساعة

يمكن أن يعمل الكركم على تفتيح البشرة بسهولة وذلك من خلال استخدامه بالخطوات التالية:

ستقوم بمزج ملعقتين من الكركم مع ملعقة من زيت الزيتون النقي.

نضع معهم ملعقة من الزبادي، وملعقة من الليمون.

ثم نقوم بخلطهم جيدًا، وبعدها نقوم بوضعها على البشرة لمدة لا قتل عن ربع ساعة.

ثم نقوم بعمل حركات دائرية على البشرة كي نتخلص منه وفي نفس الوقت نزيل الجلد الميت منها.

ثم بعد ذلك نقوم بشطف الوجه بمياه فاترة فقط.

أفضل وصفة لتبييض الوجه في يوم واحد

ومن بين أفضل وصفات تبييض البشرة:

وصفة البطاطس لتبييض الوجه وتفتيح البشرة

يمكن الاعتماد على وصفة البطاطس في تفتيح البشرة السمراء وذلك من خلال الخطوات التالية:

نجلب ثمرة من البطاطس، ونقوم بهرسها وهي نيئة دون أن نقوم بسلقها، ونستطيع أن نهرسها في الخلاط. ثم نقوم بوضع حبة من فيتامين e إليها، ونقوم بخلطها جيدًا ثم نقوم بوضعها على البشرة. نتركها على البشرة لمدة ربع ساعة فقط ثم نقوم بإزالتها بالمياه الفاترة.

وصفة ماء جوز الهند لتفتيح البشرة

مع ماء جوز الهند ستحصلين على تبييض البشرة كما يجب أن يكون وذلك من خلال الطريقة التالية: