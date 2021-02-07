الماسك الكوري لتبييض الرقبة من الخلف بسرعة خلال أسبوع بمكونات طبيعية

الماسك الكوري لتبييض الرقبة من الخلف ، من أول استخدام بمكونات طبيعية، وبطريقة تحضير منزلية، وبخطوات سهلة وبسيطة، ومجربة وفعالة، فالمعروف عن الوصفات والخلطات والماسكات الكورية، أنها من الموروثات الشعبية الكورية، منذ أيام الإمبراطورية الكورية، فقد كانت الوصفات الطبيعية هي المفضلة عند الملكة مِن، وهي الإمبراطورة الكورية ميونغسونغ، والتي كانت وفق الثقافة الكورية المتداولة تفضل العناية بجلد البشرة، باستخدام الأعشاب، وما يعادلها من الزيوت الطبيعية المستخلصة من النباتات، وقد تناقلت الثقافة الملكية عبر الأجيال، حتى تم اعتبارها من أفضل الوصفات الطبيعية على الإطلاق، والتي تفضلها أيضًا العروس كروتين منزلي، سهل التحضير، ويفضل لمزيد من العناية بجمال العروس، استخدام وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، وأيضًا الوصفة الكورية لتبييض الوجه، ولا نغفل عن استخدام الوصفات الروسية للعروس مثل الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس، وابهري الجميع بطلة عروس ملكية في يوم زفافك.

والجدير بالذكر أن حالة سواد الرقبة من الخلف، لها عدة أسباب، لابد من علاجها، قبل البدء في تنفيذ أي من الوصفات الطبيعية، منها أسباب وعوامل طبية، ينصح بالذهاب لاستشارة طبيب الجلد لعلاجها، ومنها عوامل طبيعية أو بيئية، تؤدي لاسمرار تلك المنطقة، فأسباب سواد الرقبة من الخلف الطبية، نذكرها في التالي:

الإصابة بمرض جلدي يسمى الشواك الأسود، يؤدي الإصابة به إلى ظهور بقع سوداء على الرقبة من الخلف، وجميع الأماكن المطوية مثل الإبط، أو الفخذين، ومن أكثر المعرضين لهذا المرض، هم مرضى السمنة، وذوي البشرة السمراء.

ارتفاع مستوى السكر في الدم، من أحد الأسباب المرضية الشائعة التي تؤدي لسواد الجلد، وخاصة الرقبة من الخلف.

التغيرات الهرمونية في فترة الحمل، من أحد العوامل التي تجعل المرأة تعاني من ظهور بقع سوداء، خاصة في منطقة الرقبة، سواء من الأمام عند العنق، أو الرقبة من الخلف.

بعض الأدوية مضادة للالتهابات، يوجد أنواع من الأدوية عند تناولها تؤدي إلى سواد في منطقة الرقبة من الخلف، وهي الأدوية المضادة للالتهابات، وليس فقط منطقة الرقبة من الخلف بل في مناطق مختلفة من الجسم.

كما توجد أسباب أخرى لسواد الرقبة من الخلف، نذكرها كالتالي:

عدم العناية بنظافة تلك المنطقة وإهمالها، وإهمال ترطيبها، مما يؤدي لتراكم الخلايا الميتة عليها، وتغيير لونها إلى لون داكن عن بقية البشرة.

تعرض تلك المنطقة لأشعة الشمس المرتفعة، دون وضع واقي شمس عليها، خاصة في أوقات المصايف، وفترات الصيف شديدة الحرارة.

تغطية الرقبة من الخلف بصورة مستمرة، دون تهويتها، يؤدي إلى تغيير في اللون الجلد في تلك المنطقة.

وينصح للعروس المقبلة على الزفاف، استخدام عدة وصفات طبيعية منزلية أخرى، لبياض وتفتيح مثل بشرة الكوريات البيضاء، ومنها وصفة توريد كعوب القدمين الفعالة، ولوجه مشرق وردي مثل ملكات الجمال، اتبعي الوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود ،وأيضًا وصفة كورية للتخلص من الهالات السوداء.

عصير عدد 2 حبة طماطم.

زبادي.

خل تفاح.

شوفان.

قناع فواكه (موز، مانجو، فراولة، بطيخ، عصير ليمون).

عصير ليمون.

عسل نحل طبيعي.

زيت جنين القمح.