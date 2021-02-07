كرات الشوكولاته بجوز الهند والبسكويت.. إليكِ وصفة تشوكيلت بومبس السويدية الأصلية

كرات الشوكولاتة، أغلب الأشخاص يحبون الشوكولاتة بكل أشكالها لذلك نقدم لكم طريقة لعمل كرات الشوكولاتة في المنزل فهي أقل تكلفة وتعطي نفس المذاق كما أنها صحية أكثر فهي تخلو من المواد الحافظة والمحسنات، وموفرة وإقتصادية فبمكونات بسيطة يمكن لربة كل منزل الحصول على كميات وفيرة، تابعونا.

مكونات ومقادير كرات الشوكولاتة

سنقدم لكم مكونات تكفي لحوالي 12 شخص حتى يمكنكم مضاعفة المقادير في حالة مضاعفة الكمية لتكون نفس المذاق والمكونات هي:

عدد أربع علب صغيرة من البسكويت السادة.

شوكولاته مذابة بمقدار خمس ملاعق كبيرة.

زبدة مذابة بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.

حوالي 30 مللي من الحليب السائل كامل الدسم أو نصف كامل الدسم والكمية تكون حسب الرغبة أي أنه لا يشترط أن تكون 30 مللي.

حب اللوز المطحون.

جوز هند مجروش وناعم.

نقوم بتكسير البسكويت ومن ثم نطحنة جيدًا في وعاء حتى يصبح ناعم. نقوم بإذابة الشوكولاتة وبعدها نضيفها على البسكويت المطحون ونخلطهم جيدًا. نضيف الزبدة المذابة على الخليط ونقلب جيدًا لمدة دقيقتين حتى يصبح القوام متماسك. نستمر في إضافة اللبن بالتدريج وببطء مع الاستمرار في العجن لحين أن تتكون لدينا عجينة متماسكة سهلة التشكيل. نقوم بعمل كرات من العجينة متساوية الحجم. نغمس بكل كرة من كرات الشوكولاتة حبة من اللوز. بعد تمام الغمس يتم رش الكرات بجوز الهند حتى تكون مغطاة به تماماً وبعض الأشخاص لا يفضلونة لهذا يمكن الاستغناء عن تلك الخطوة ويتم تقديم الكرات باردة.

طريقة عمل كرات الشوكولاتة

يذكر أن التشوكيلت بومبس ظهرت لأول مرة في شمال أوروبا مثل السويد والدنمارك وأيسلندا، وتتميز بأنها حلوى خفيفة ولذيذة وسريعة وسهلة الإعداد، ويمكن عمل كمية منها، والاحتفاظ بها في الثلاجة في عبوة مغلقة وتناولها مع المشروب المفضل، كما تعتبر كرات البسكويت بالشيكولاتة وجوز الهند من الحلوى الغير تقليدية وبها تجديد في مطبخك.