السمبوسك أو السمبوسة بكونات مظبوطة وخطوات ناجحة بدون ما تشرب زيت

تعتبر السمبوسك أو السميوسة من أشهر وأشهى المقبلات التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي تتميز بطعمها الرائع واللذيذ، كما يمكن تحضيرها بالكثير من الطرق، وحشوها بالكثير من الحشوات، كاللحمة، والدجاج، والجبن، والخضار، وسوف نقدم لك في هذا المقال طريقة حشو السمبوسك باللحمة المفرومة.

ويمكنك تقديم السمبوسك بجانب الأطباق الاخرى وبجانب السلطات، وهى من المقبلات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، فتحتوي سمبوسة اللحم المفروم على نسبة كبيرة من البروتينات، والكربوهيدرات، وتتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ويمكن صنعها في دقائق معدودة في المنزل، ولا تحتاج السمبوسة إلى مكونات كثيرة، ويمكن صنعها بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر. نصف كيلو جرام من اللحمة مفرومة. حبتان كبيرتان من البصل المفروم. ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة. فلفل أخضر مقطع شرائح صغيرة. ملعقة كبيرة من السمنة. ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. نصف كوب من البقدونس الطازج المفروم. كوب من الجبنة الموزاريلا. لتر من الماء الدافئ إذا احتاج العجين. زيت غزير لقلي السمبوسك به.

قومي سيدتي بإحضار وعاء كبير وعميق، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً لإزالة الشوائب والأتربة العالقة به، ولدخول الهواء له. قومي بوضع الزيت، والملح، ثم قومي بالتقليب. يوضع الماء تدريجياً، ثم قومي بعجن الخليط وفركه جيداً حتى تتجانس المكونات، ويصبح الخليط متماسك القوام، وتحصلين على عجينة هشة ومتجانسة. قومي بترك العجينة جانباً لمدة ساعة كاملة حتى ترتاح. قومي برش سطح ناعم بالقليل من الدقيق، ثم قومي بفرد العجينة بواسطة النشابة حتى يصبح سمك العجينة رقيق. تقطع العجينة بشكل طولي، ثم قومي بتحضير الحشوة.بعد أن تنضج اللحمة، قومي بحشو عجينة السمبوسك بها ثم قومي بوضع الجبنة الموزاريلا. قومي بلفها على شكل مثلثات، ثم قومي بإحكام غلق الأطراف جيداً،. نحضر وعاء عميق لقلي السمبوسك، ثم قومي بوضع الوعاء على النار، وقومي بوضع زيت غزير به.

مكونات السمبوسك أو السمبوسة باللحمةطريقة تحضير عجينة السمبوسك أو السمبوسة

اتركي الزيت حتى يسخن، ثم قومي بإسقاط السمبوسك به.

قومي سيدتي بإحضار وعاء كبير وعميق، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً لإزالة الشوائب والأتربة العالقة به، ولدخول الهواء له. قومي بوضع الزيت، والملح، ثم قومي بالتقليب. يوضع الماء تدريجياً، ثم قومي بعجن الخليط وفركه جيداً حتى تتجانس المكونات، ويصبح الخليط متماسك القوام، وتحصلين على عجينة هشة ومتجانسة. قومي بترك العجينة جانباً لمدة ساعة كاملة حتى ترتاح. قومي برش سطح ناعم بالقليل من الدقيق، ثم قومي بفرد العجينة بواسطة النشابة حتى يصبح سمك العجينة رقيق.

تقطع العجينة بشكل طولي، ثم قومي بتحضير الحشوة.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك أو السمبوسة