إزالة الشعر بالفازلين في دقائق بدون ألم

تعتبر وصفة إزالة الشعر بالفازلين من أفضل الطرق لإزالة الشعر من جذوره، فهي من الوصفات السهلة والسريعة، وبالإضافة إلى أنها تعمل على إزالة الشعر بالكامل من الجسم، وتقليل نموه، كما يعمل الفازلين على ترطيب البشرة، ومنحها النضارة والاشراق، وتتكون وصفة إزالة الشعر بالفازلين من مكونات طبيعية وصحية وغنية بالعديد من الفوائد، التي تعطي للبشرة النعومة، والحيوية، والنشاط.

وإزالة الشعر بالفازلين تجعله لا يسبب أي ألم، ويساعد أيضاً على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم، وتفتيح منطقة العانة، وتجديد خلايا الجلد، ويعمل الفازلين على إضعاف بصيلات الشعر، والتقليل من نمو وكثافة الشعر، وهذه الوصفة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، يمكنك سيدتي صنعها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، وسوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير وصفة إزالة الشعر بالفازلين بخطوات بسيطة، تابعي معنا.

ملعقة صغيرة من الفازلين. ملعقة صغيرة من الكركم البودرة المطحون. ملعقة كبيرة من الحمص البودرة المطحون. ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

مكونات وصفة إزالة الشعر بالفازلينطريقة تحضير وصفة إزالة الشعر بالفازلين

قومي سيدتي بإحضار وعاء صغير، ثم قومي بخلط ملعقة صغيرة من الكركم البودرة المطحون مع ملعقة صغيرة من الحمص البودرة المطحون وملعقتان كبيرتان من الحليب السائل، ثم قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضها، وقلبيهم جيداً حتى تتجانس المكونات تمامًا مع بعضها، وتحصلين على خليط متجانس، وشبه متماسك، ثم قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الفازلين، وقومي بالتقليب الجيد مرة أخرى حتى تتجانس المكونات بالكامل، ويصبح الخليط متجانس ومتماسك ثم قومي بوضع الخليط على الأماكن التي ترغبين إزالة الشعر منها في عكس إتجاه نمو الشعر؛ ليساعدك على التخلص من الشعر الزائد بشكل أسرع.