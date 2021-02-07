اقوي كريم كولاجين لتفتيح وشد البشرة سريع المفعول بدون أي مواد كميائية

اقوي كريم كولاجين، خلق الله في أجسامنا نوع مهم من أنواع البروتين يسمى الكولاجين، وهذا البروتين مسئول عن نضارة البشرة وخلوها من التجاعيد، وكلما تقدم الإنسان في العمر قل إنتاج هذا البروتين في الجسم وبالتالي تبدأ التجاعيد بالظهور، وبالطبع فإن ظهور هذه الخطوط والتجاعيد مزعج للجميع، ولكن بشكل خاص النساء، اللاتي يتجهن لعيادات التجميل لحقن البشرة بهذا الكولاجين وخاصة منطقة الوجه، وهذا للحصول على طلة أكثر شباباً ونضارة، وبالطبع فإن اللجوء لهذا الحل غير متاح للجميع بسبب التكلفة المادية العالية، لذلك نقدم لكم بعض الحلول الطبيعية البسيطة لتغذية البشرة بالكولاجين والحصول على نضارة وشباب دائم.

اقوي كريم كولاجين لتفتيح وشد البشرة

كريم الكولاجين بالجزر والعسل

الجزر من الخضروات الغنية بالكولاجين لذلك يمكن الاستفادة منه لشد البشرة وتخليصها من أي تجاعيد، ويتم ذلك بسلق حبة متوسطة من الجزر، ويتم وضعها بعد ذلك في الخلاط ونضيف لها ملعقة كبيرة من العسل وربع كوب من الزبادي ونخلط الجميع جيداً، وبعد ذلك نوزع الخليط على البشرة بعد تنظيفها جيداً بغسول مناسب، ونترك هذا الكريم علي البشرة لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونواظب على تطبيق هذا الماسك مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

كريم الكولاجين بالحليب والكاكاو

يحتاج الجسم إلى معدن النحاس لإنتاج الكولاجين، ويعتبر الكاكاو أكثر المواد الغنية بهذا المعدن، لذلك هو فعال لتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة والقضاء على أي تجاعيد، ويمكن عمل كريم من الكاكاو عن طريق خلط ربع كوب منه مع ملعقة كبيرة من الحليب أو الزبادي، وبعدها يتم الخلط جيدا حتى نحصل على خليط متجانس، وبعدها نوزع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف تماماَ، ثم نقوم بغسل البشرة ونكرر هذا الكريم مرتين أو ثلاث كل أسبوع للحصول على نتيجة ملحوظة.

كريم الكولاجين بالمانجو

بعد تناول المانجو يمكن الاستفادة من قشورها التي يتم التخلص منها، حيث يتم فرك الوجه بهذه القشور لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وبعدها تترك البشرة حتى تجف تماماً، ثم يتم غسلها بالماء الدافئ ويمكن تكرار هذه الطريقة أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد للحصول على بشرة نضرة وأكثر شباباً.