طريقة عمل المندي السعودي في المنزل بسهولة مع سر المذاق والنكهة الأصلية له

يبحث العديد من الأفراد لمعرفة طريقة عمل المندي السعودي في المنزل والذي يُعد من أهم وأشهر الأكلات التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية، وأصبح الجميع الآن يرغبون في معرفة الطريقة التي يتم بها عمله، سواء مع صنعه بالدجاج أو باللحم، للحصول على نفس المذاق الرائع والنكهة المُذهلة له، فالمندي هو طبق من الأطباق الخليجية المشهورة في الوطن العربي، ويتم تقديمه ضمن الوجبات الرئيسية المُتكاملة في العزائم والحفلات، لفخامته والمذاق الرائع له.

يُعرف المندي السعودي بأنه من الاطباق الكبيرة التي يقبل الأفراد على عملها في العزومات الكبرى من أجل المساعدة في ملئ المائدة وإعطاء مظهر جمالي لها، وتسعى المرأة أيضًا إلى التفنن في إعداده في وجبة الغذاء، باعتباره طبق رئيسي متكامل يحتوي على كافة العناصر الغذائية من البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات وغيرها من العناصر التي يحتاجها الجسم، وتُعطي إحساس بالشبع الكبير لمتناوليها.

طريقة عمل المندي السعودي

يُعود أصل المندي إلى دولة اليمن، وتحديدًا دولة حضر موت، والتي كانت معروفة منذ قديم الزمان بتقديم الوجبات الفخمة والدسمة، وبعدها انتقل المندي إلى المملكة، وأصبح من الأطباق الرئيسية بها والتي تتفنن المطاعم وربات البيوت في إعدادها، حيث أضافت المملكة إلى الطبق العديد من اللمسات الخاصة بالطابع السعودي، ليصبح اسمه المندي السعودي.

مكونات المندي السعودي

يُمكن تحضير المندي عن طريق إحضار المكونات التالية :

دجاجة كاملة.

2 معلقة من معجون طماطم.

معلقة كبيرة ونصف من الكركم.

معلقة من البهارات السعودي.

نصف معلقة من الملح.

ربع معلقة من الزعفران.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

حبتان من الطماطم المفرومة ناعمًا.

4 أكواب من الأرز المنقوع مُسبقًا والمصفى.

2 بصلة مفرومة ناعمًا.

2.5 معلقة من الزيت النباتي.

5 حبات من الحبهان.

2 معلقة بهارات سعودي.

نصف معلقة من الملح.

ربع معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من صلصة الطماطم.

مكونات خليط أرز المندي

يجب أولًا إشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية والانتظار حتى يسخن.

يُجهز الدجاج بوضعه في وعاء ثم إضافة الطماطم والبهارات السعودية والملح والكركم والصلصة والزعفران، ثم تقليب الخليط جيدًا.

يُسخن الزيت على درجة حرارة متوسطة، ويُضاف إليه البصل والملح والصلصة والحبهان والبهارات.

تُضاف 4 أكواب من الماء، وبعدها الأرز ويُحرك المزيج حتى تتداخل كافة المكونات سويًا.

يُسخن إناء آخر على درجة حرارة متوسطة، ويُضاف مزيج الأرز به، وتُثبت مصفاة الطبخ على البخار في داخل الإناء، ويُوضع بها الدجاج المُتبل.

يُغلق الإناء بورق قصدير مع عمل شقوق بالسكينة على الوجه، ويُدخل إلى الفرن لمدة ساعة وثلث تقريبًا.

يُخرج الإناء من الفرن ويُترك حتى يهدأ قليلًا، وبعدها يُوضع في أطباق التقديم ويُقدم ساخنًا، بعد تزيينه بالمكسرات المُحمصة حسب الرغبة.

خطوات إعداد المندي في المنزل