طريقة عمل البسبوسة المصرية العادية بجوز الهند لطعم يخطف القلب

تعرف البسبوسة أنها من الحلويات الأساسية في مصر وبلاد الشام، والوطن العربي أجمع، لذلك يهتم الكثير بمعرفة طريقة عمل البسبوسة، تعتبر البسبوسة من الحلويات المفضلة لدى كثير من الناس لأنها لذيذة المذاق وفريدة من نوعها، وتختلف طرق عملها من دولة إلى أخرى، على سبيل المثال البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة باللبن، وأيضاً بسبوسة الحلواني المميزة ذات الطعم الرائع.

طريقة عمل البسبوسة

تختلف الطريقة من بلد لأخرى، حيث تعد من الحلويات الأساسية في رمضان والأعياد ويمكنك تحضيرها كالتالي:

المكونات: كوبان سميد. كوبان من الزبادي. كوب سكر. ¼ كوب زيت ذرة. ثلاثة من الملاعق لجوز الهند المبشور. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. 1/4 ملعقة صغيرة ملح. يُزين بالفستق أو اللوز ويُقشر ويُقطع إلى نصفين.



طريقة التحضير نجهز طبقً، ونضع دقيق السميد ودقيق جوز الهند المطحون في السكر ومسحوق الخبز، ثم نرش كمية صغيرة من الملح على طبق، ثم نحركه جيدًا. أضيفي ربع كوب من الزيت وكوبين من الحليب تدريجيًا إلى الخليط واعجني حتى يصبح طريًا. رشي الفاكهة العطرية على الصينية بالشكل المطلوب وقطعيها، أضيفي حبة أو اثنتين من الفستق أو اللوز العادي لكل فاكهة عطرية. يمكنك استبدال الزبادي بكوبين من الحليب الدافئ، وإضافة عصير ليمون آخر، وتركه لمدة ساعتين، ثم استخدامه مثل الحليب. دهن الصينية بكمية قليلة من الزيت أو أي مادة دهنية، ثم اسكبي الخليط في الصينية ووزعيها حتى لا يتجاوز السمك 2 سم، و نوازن السطح يدوياً حتى يصبح مسطحاً ولا يتموج. نضعها في الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة قبل الخبز. ثم نحضر الشربات ونضعها عليه.



في الختام، لقد عرضنا لكم المكونات اللازمة، بالإضافة لذكر طريقة التحضير بالتفصيل، فتعد البسبوسة من اشهى الحلويات وأكثرهم تحضيراً.