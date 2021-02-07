طريقة تحضير البسبوسة المكرملة المرملة زى الحلوانى واحلى طعم وسر نجاحها من اول مرة

طريقة تحضير البسبوسة المكرملة المرملة زى الحلوانى من ألذ أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها في البيت للضيافة وفي كثير من المناسبات السعيدة، حيث أنها من الحلويات التي يعشق تناولها الكبار والصغار وخاصة الأطفال، فقومي بتحضيرها بنفسك في مطبخك عن طريق اتباع بعض من الخطوات التي تمكنك من تحضير البسبوسة مختلفة الأنواع والمقادير فهناك أنواع عديدة من البسبوسة مثل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند وغيرها.

طريقة تحضير البسبوسة المكرملة المرملة:

نقدم إليكم اليوم أفضل طريقة لتحضير البسبوسة المكرملة المرملة في المنزل، حيث أنها لا تحتاج منك سوى بعض من المقادير والخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها كما يلي:

4 كوب سميد ناعم.

2 كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة سمنة.

2 كوب قشطة.

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

لوز مقشر ومجرش.

مقادير صوص الكراميل:

2 كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة.

رشة فانيليا.

مقادير عمل البسبوسة المكرملة:

قومي بوضع قدر على النار ضيفي له 2 كوب سكر مع كوب من الماء وقلبي حتى أن يصبح مكرمل ثم يتم إضافة الماء وقلبي جيداً. ثم يتم إضافة الكراميل وعسل الجلوكوز والسمن والقشطة وحركي الخليط مع بعضه واتركيه على النار ثم يتم إضافة السميد وقلبي مرة أخرة حتى أن تصبح متجانسة ومختلطة مع بعضها. احضري صينية الفرن وافردي بها العجينة وزينها باللوز ومن ثم يتم دخولها إلى الفرن المحمي على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيها لمدة 40 دقيقة حتى أن تصبح ذهبية اللون. ثم قومي بتحضير الكراميل عن طريق وضع قدر على النار يضاف له كوبين من السكر والفانيليا وكوبان من الماء واتركيه حتى أن يغلي وأضيفي عسل الجلوكوز وقلبي حتى أن يصبح لديك خليط ذات قوم ثقيل. يتم بعد ذلك توزيع صوص الكراميل على البسبوسة ثم قومي بدخولها للثلاجة حتى أن تبرد ثم يتم تقديمها لأفراد الأسرة وبالهناء الشفاء.

طريقة تحضير البسبوسة المكرملة: