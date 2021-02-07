هل جربتي إزالة التجاعيد باستخدام الملعقة؟

إزالة التجاعيد باستخدام الملعقة، التجاعيد وعلامات الشيب تظهر لعدد كبير من النساء والفتيات في فترات عمرية مبكرة نتيجة للكثير من العوامل، يجب تحديد تلك العوامل والتعرف عليها للتوقف عن القيام بها، مع تجربة خدعة الملعقة للقضاء على التجاعيد وعلامات الشيب.

استخدام الملعقة لتدليك الوجه

تدليك الوجه بالملعقة من العادات الصحية المفيدة للبشرة وتخلصها من التجاعيد وتعود عليها ببعض الفوائد الأخرى منها:

تعزز من صحة وحيوية البشرة وتجعلها مشرقة ونضرة. تخلص البشرة من السموم والملوثات التي قد تتراكم عليها وتسبب مشاكل البشرة. تقلل من حدوث وإصابة الوجه بالتهابات البشرة. تحد من ظهور التجاعيد المبكرة وتنشط الدورة الدموية بالوجه. تقضي على أنسجة البشرة المتكون بها الكثير من الماء.

طرق استخدام الملعقة لتجاعيد الوجه

تستخدم الملعقة لتدليك المنطقة المراد التخلص من تجاعيدها كالتالي:

خطوط أعلى الأنف

لاستخدام الملعقة لإخفاء خطوط أعلى الأنف نقوم بالتالي:

نقوم بوضع ملعقتين في كوب ممتلئ بزيت زيتون دافئ. بعد ثواني قليلة نخرج الملعقتين من الزيت، ونضعها على منطقة أعلى وجانبي الأنف ونستمر في التدليك برفق على هيئة حركات دائرية لمدة دقيقتين. تكرر تلك الخطوة على منطقة الذقن باتجاه الناحية العليا. وكذلك تكرر حول الفم وعلى الوجنتين والأنف.

لإخفاء خطوط الرقبة

أما عن خطوط الرقبة المزعجة الدقيقة فتستخدم الطريقة التالية لإخفائها:

نغمس الملعقة في مقدار زيت زيتون دافئ. ومن ثم نستخدم قاعدة الملعقة لنمررها على تجاعيد الرقبة. نحركها على شكل حركات دائرية في الاتجاه العلوي ناحية الذقن.

لتدليك منطقة العين

يمكن إخفاء الجفون المنتفخة أو التخلص من خطوط أسفل وجانبي العين باستخدام الملعقة بالطريقة التالية: