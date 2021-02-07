تخلصي من دهون الجسم برجيم السمك والبيض في أقل من أسبوع

رجيم السمك والبيض، التخلص من دهون الجسم الصعبة يحتاج لوقت ومجهود كبير حيث يحتاج لممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر مع اتباع نظام غذائي مناسب يحقق الهدف وهو تخسيس الجسم والقضاء على الدهون، ولكن هناك بعض الحميات الغذائية التي تسرع من خسارة الدهون في فترة قصيرة ولكن تستخدم محمية مؤقتة مثل حمية البيض والسمك.

طريقة رجيم البيض والسمك

فكرة هذا الريجيم تقوم على التوقف عن تناول الأطعمة الغنية بالنشويات والاعتماد على تناول الأطعمة المحتوية على مقدار بسيط من الكربوهيدرات.

نظام رجيم السمك والبيض

نقدم جدول دايت السمك والبيض المتبع لخسارة 7 كيلو في أسبوع:

اليوم الأول

الفطار: قطعة لحم حبش صغير بدون دهون، بيضة واحدة مسلوقة.

سناكس: نصف ثمرة أفوكادو.

الغداء: سلطة بروكلي وطماطم وقرنبيط.

سناكس: سلطة خضار مع تونة.

العشاء: طبق سلطة هليون مع قطعة سمك بحجم متوسط مشوية.

اليوم الثاني

الفطار: مقدار بسيط من المكسرات النيئة السادة، مع كوب زبادي بدون سكر.

الغداء: 2 بيضة مسلوقة ومقدار بسيط فاصوليا مسلوقة، مع قطعة خبز متوسطة.

سناكس: سلطة جزر مبشور.

العشاء: طبق سلطة مشكل، قطعة سلمون مشوي بحجم متوسط.

اليوم الثالث

الفطار: ثمرة تفاح، 2 بيضة مسلوقة.

الغداء: قطعة سمك مشوي بحجم متوسط، طبق مشروم مشوي.

سناكس: نصف كوب فواكه قطع، مقدار بسيط جوز.

العشاء: طبق خضار مطهو بدون ملح، قطعة سمك مشوي متوسطة الحجم.

اليوم الرابع

الفطار: عجة من الأعشاب الطبيعية.

الغداء: طبق خضار مشكل مشوي أو على البخار، 2 بيضة مسلوقة بدون ملح.

سناكس: كوب زبادي بدون سكر وكوب فواكه مشكل.

العشاء: طبق خضار مشكل، قطعة سمك مشوي بحجم متوسط مضاف إليها الثوم والحبق.

اليوم الخامس

الفطار: كوب حليب خالي الدسم، قطعة جبنة خفيف الدسم، توست قمح كامل شريحة واحدة، بيضة مسلوقة.

الغداء: طبق شوربة خضار و2 بيضة مسلوقة.

سناكس: كوب زبادي بدون سكر.

العشاء: طبق سلطة خضراء، مع قطعة سمك مشوي.

اليوم السادس

الفطار: كوب عصير برتقال طبيعي، طبق بيض مسلوق وفطر مشوي.

الغداء: قطعة سمك متوسطة الحجم، طبق خضار مطهو.

سناكس: قبضة مكسرات نيئة مع الزبيب.

العشاء: طبق شوربة بدون دهون.