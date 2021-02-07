كيف يؤثر فيروس كورونا على الكليتين وهل يمكن ان تتعافى الكلى بعد الاصابة، عن ذلك نشرت عدد من المواقع الصحية دراسات عدة ربطت بين الإصابة بفيروس كورونا ومرضى الكلى، من جانب، ومن جانب آخر أن فيروس كورونا يتسبب بأمراض الكلى، وعن ذلك نستعرض الآتي..

كيف يؤثر فيروس كورونا على الكليتين:

وجدت دراستان على مرضى فيروس كورونا في نيويورك أن 68% إلى 76% من مرضى العناية المركزة المصابين بكورونا يعانون من تلف كلوى، وكان ثلث مرضى وحدة العناية المركزة بحاجة لغسيل الكلى ، وهي عملية تقوم فيها آلة بعمل تنقية الدم في الكلى.

وقال كليجر، الرئيس المشارك للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى في فريق الاستجابة "كان مقدار الإصابات الحادة والفشل غير متوقع ومثير".

تضرر الكلى لمرضى كورونا:

ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الناجون من COVID-19 الخطير سيصابون بتلف كلوي طويل الأمد، لكن الأطباء قلقون، وقال جيريش نادكارني ، أخصائي أمراض الكلى والباحث في Mount Sinai Health System في نيويورك: "يستيقظ الناس للتو على حقيقة أن الكلى دوت الخليج مظهر غير مقدَّر لكورونا لكنها مهمة جدًا"، "قد يكون هناك وباء من مرض الكلى بعد فيروس كورونا قادم".

هل يمكن أن تتعافى الكلى بعد الاصابة:

فى جامعة جبل سيناء "Mount Sinai"، اكتشف الأطباء مريضة مصابة بفشل كلوي وبدأوا غسيل الكلى، وكانت مصابة بالتهاب رئوي، لكنها لم تكن بحاجة لجهاز التنفس الصناعي، وبعد 35 يومًا في المستشفى، عادت إلى منزلها في 12 مايو لابنيها.

لكن قال الطبيب "إنه لا أمل على الإطلاق، حيث تضررت الكلى لدرجة أنني لن أتعافى أبدا"، ويجب أن أكون على غسيل الكلى بقية حياتي حتى أتمكن من إجراء عملية زرع".

ووجدت دراسة أجريت في Mount Sinai على 3235 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا بين 27 فبراير و15 أبريل أن 46% لديهم إصابة حادة في الكلى و20% تتطلب غسيل الكلى، و45% لديهم مرض المرحلة الثالثة، فيما يحتاج حوالي ثلث هؤلاء في وحدة العناية المركزة لغسيل الكلى.

وكان معدل الوفيات لمن يعانون من إصابات الكلى الحادة 41% بشكل عام و52% لمرضى وحدة العناية المركزة. 56% ممن خرجوا أحياء استعادوا وظائف الكلى.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.