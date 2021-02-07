البيتزا التركية واسهل طريقه لتحضيرها بالمنزل بدون فرن بطعم ولا اروع

البيتزا التركية واسهل طريقه لتحضيرها بالمنزل يجب أن نهتم بشكل رسمي باطفالنا لأن الصغار لابد من تغذيتهم، بطريقة متميزة و تتواجد داخل المنزل يجب أن نقوم ايضا بعدم شراء جميع المأكولات من خارج المنزل وذلك حفاظا على صحتهم لأن دائما تكون ملوثة وغير طبيعي، ولكن التي سوف تقوم بتحضير داخل المنزل مليئ بالفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها جسمنا، وجسم أطفالنا وغني أيضا بالمعادن، لذلك البيتزا التركية هي من أفضل المأكولات التي يفضلها العديد من الأشخاص الامهات والاباء والاطفال ولكن نجد أن عدد كبير من النساء ليس لديهم الطريقة المتميزة، لتحضير البيتزا التركيه او صفيحة باللحمة المفرومة، وذلك بطريقة متميزة، وهشه ولكن سوف نقوم بحل هذه المشكلة من خلال السطور القادمة عندما تحضر طريقة تحضير البيتزا التركية باسهل المكونات.

يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير اسهل وصفة بيتزا داخل منزلك عندما تقوم بتحضير عدة مكونات قليلة جدا وهي تتواجد بشكل مستمر داخل المنزل وبالاخص فى مطبخك وتكوني في استخدامها بشكل يومي فلا تكلفك الكثير تابعي مع المكونات:-

ربع كيلو من الدقيق يعني 250 جرام.

ملعقة من الملح.

5 جرام من البيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من السكر البودر.

2 كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت.

كمية بسيطة من الخميرة الفورية.