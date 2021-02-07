معلقة واحدة ضعيها في الشامبو شعرك يطول بسرعة الصاروخ نتيجة مذهلة

معلقة واحدة ضعيها في الشامبو قد يكون الشغل الشاغل لدى جميع النساء بشكل أساسي هو الحصول على شعر كثيف وناعم شعر خالى من أى مشاكل أو تلف او تجاعيد، لذا نحصل على شعر صحي ولامع مثل شعر الممثلين ونجوم السينما وكل هذا يأتي من استخدام بعض الوصفات الطبيعية، لأنها لا تعمل على حدوث أي ضرر في طبقة الشعر كما انه تجعل الشعر ناعم خالي من الجفاف والبهتان لذلك عزيزتي لا يمكنك أن تقوم باستخدام هذه الوصفات الغير طبيعية، لانها سوف تعمل على طلب الشعر وتقصفه كل ماعليك هو أن تستخدمي الوصفات التي سوف نستعرضها عليكم في الحال.

معلقة واحدة ضعيها في الشامبو

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التي تعد تعمل على إفادة الشعر وتزيد أيضا من كثافة الشعر على سبيل المثال عندما نقوم باستخدام زيت جوز الهند نحصل على نعومة ولمعان وانسيابيه للشعر كما أنه عندما نستخدم زيت جوز الهند سوف نحافظ على الشعر وتحافظ على الرطوبة التى تتواجد فى شعرنا كل ما عليك عزيزتي هو أن تقومي باتباع الوصفة الفعالة والمتميزة في نعومة الشعر.

شامبو.

زيت جوز الهند.

زيت الزيتون.

هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يمكننا أيضا أن تقوم بتحضير الزيوت الطبيعية لنعومة الشعر وتكثيفه وسوف تحصل أيضا على الإطالة التي نحلم بها.

قومي بوضع كمية من زيت جوز الهند مع زيت الزيتون.

ثم يمكنك ايضا ان تقومي باضافة هذه الزيوت داخل الشامبو الذي نقوم باستخدامه.

ثم نبدأ تدليك الشعر جيدا باستخدام هذا الشامبو.

يترك على الشعر لمدة عشر دقائق.

يمكنك عزيزتي أن تقوم بغسيل الشعر جيدا سوف نكرر العملية لترطيب الشعر ونعومته وتطويله بغزارة خلال مرتين أو ثلاثه في الاسبوع.