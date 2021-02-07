كعك الخلاط وطريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة فى المنزل مثل الجاهز 

كعك الخلاط وطريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة كعك الخلاط المدهش يعد من أحد أنواع الحلويات اللذيذة والشهية التي يتم تحضيرها بدون استخدام الزبدة حيث أنها يمكن أن تعطيك أكثر من 50 قطعة اقتصادية، فيتم تحضيرها على شكل أصابع وسوف تحصل على إعجاب كبير من أطفالك وأفراد عائلتك، وحرصنا على أن نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير كعك الخلاط.طريقة تحضير كعك الخلاط المدهش الإقتصادي
نقدم لكم طريقة عمل الحلوى الاقتصادية اللذيذة التي يتم تحضيرها على هيئة أصابع كعك الخلاط المدهش بدون زبدة وباستخدام المكونات الاقتصادية ومنها التالي:
المقادير:
- 500 جرام دقيق.
- 120 جرام سكر.
- 150 مل زيت.
- 4 جرام فانيليا.
- 4/1 ملعقة ملح.
- 16 جرام بكينج بودر.
- 3 بيضات.
طريقة التحضير:
- احضري وعاء الخلاط وضيفي له البيض بحيث أن يكون بدرجة حرارة الغرفة ومن ثم يتم إضافة السكر والفانيليا واخلطي المكونات مع بعضها حتى أن يتضاعف حجم البيض ومن ثم يتم إضافة الزيد وأعيدي الخلط مرة أخلطي.
- وفي وعاء أخر قومي بوضع الملح والبكينج بودر ومن ثم يتم إضافة الدقيق تدريجياً، وبعد ذلك عليك بالعجن حتى أن تحصلين على عجينة طرية ولينة فهي سوف تلتصق قليلاً في اليد.
- قومي بعدها ضيفي شعرية الشوكولاتة ثم يتم خلطها بشكل جيد مع العجينة، ثم قومي بتشكيل العجينة على هيئة أصابع رفيعة متساوية، كما يمكن أن يتم تشكيلها حسب ما ترغبين.
- احضري صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة واحرصي على أن تكون متباعدة ثم يتم دخولها إلى الفرن المحمي على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى أن يتحمر من الوجه ومن الأسفل.
- بعد أن يتم تحميرها تترك جانباً حتى أن تبرد ومن ثم يتم تزينها بالشوكولاتة بالأطراف، وقدميها بالهناء والشفاء.
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كعك الخلاط وطريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة كعك الخلاط المدهش يعد من أحد أنواع الحلويات اللذيذة والشهية التي يتم تحضيرها بدون استخدام الزبدة حيث أنها يمكن أن تعطيك أكثر من 50 قطعة اقتصادية، فيتم تحضيرها على شكل أصابع وسوف تحصل على إعجاب كبير من أطفالك وأفراد عائلتك، وحرصنا على أن نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير كعك الخلاط.طريقة تحضير كعك الخلاط المدهش الإقتصادي
نقدم لكم طريقة عمل الحلوى الاقتصادية اللذيذة التي يتم تحضيرها على هيئة أصابع كعك الخلاط المدهش بدون زبدة وباستخدام المكونات الاقتصادية ومنها التالي:
المقادير:
- 500 جرام دقيق.
- 120 جرام سكر.
- 150 مل زيت.
- 4 جرام فانيليا.
- 4/1 ملعقة ملح.
- 16 جرام بكينج بودر.
- 3 بيضات.
طريقة التحضير:
- احضري وعاء الخلاط وضيفي له البيض بحيث أن يكون بدرجة حرارة الغرفة ومن ثم يتم إضافة السكر والفانيليا واخلطي المكونات مع بعضها حتى أن يتضاعف حجم البيض ومن ثم يتم إضافة الزيد وأعيدي الخلط مرة أخلطي.
- وفي وعاء أخر قومي بوضع الملح والبكينج بودر ومن ثم يتم إضافة الدقيق تدريجياً، وبعد ذلك عليك بالعجن حتى أن تحصلين على عجينة طرية ولينة فهي سوف تلتصق قليلاً في اليد.
- قومي بعدها ضيفي شعرية الشوكولاتة ثم يتم خلطها بشكل جيد مع العجينة، ثم قومي بتشكيل العجينة على هيئة أصابع رفيعة متساوية، كما يمكن أن يتم تشكيلها حسب ما ترغبين.
- احضري صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة واحرصي على أن تكون متباعدة ثم يتم دخولها إلى الفرن المحمي على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى أن يتحمر من الوجه ومن الأسفل.
- بعد أن يتم تحميرها تترك جانباً حتى أن تبرد ومن ثم يتم تزينها بالشوكولاتة بالأطراف، وقدميها بالهناء والشفاء.
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