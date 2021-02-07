كعك الخلاط وطريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة فى المنزل مثل الجاهز 

كعك الخلاط وطريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة كعك الخلاط المدهش يعد من أحد أنواع الحلويات اللذيذة والشهية التي يتم تحضيرها بدون استخدام الزبدة حيث أنها يمكن أن تعطيك أكثر من 50 قطعة اقتصادية، فيتم تحضيرها على شكل أصابع وسوف تحصل على إعجاب كبير من أطفالك وأفراد عائلتك، وحرصنا على أن نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير كعك الخلاط.

طريقة تحضير كعك الخلاط المدهش الإقتصادي

نقدم لكم طريقة عمل الحلوى الاقتصادية اللذيذة التي يتم تحضيرها على هيئة أصابع كعك الخلاط المدهش بدون زبدة وباستخدام المكونات الاقتصادية ومنها التالي:

المقادير:

500 جرام دقيق.

120 جرام سكر.

150 مل زيت.

4 جرام فانيليا.

4/1 ملعقة ملح.

16 جرام بكينج بودر.

3 بيضات.

شوكولاتة شعرية باردة للتزين.

طريقة التحضير: