طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الإسفنجية وطريقة تزيننها في البيت بطعم لذيذ ورائع

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الإسفنجية وطريقة تزيننها كيكة الشوكولاتة الإسفنجية من ألذ أنواع الكيك الذي من الممكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل بكثير من المناسبات السعيدة خاصة في الاحتفالات وأعياد الميلاد وغيرها، وسوف نقدمها إليكِ حتى تكون قادرة على تحضيرها لأولادك في البيت بكل بساطة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الإسفنجية في البيت

إليك سيدتي أفضل طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة في البيت فقط كل ما عليكِ أن تتبعين بعض من الخطوات البسيطة ومنها ما يلي:

4/3 كوب دقيق.

1 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

4 بيضات.

1 كوب زبدة طرية.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

4 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

1 ملعقة كبيرة حليب.

4/3 كوب سكر ناعم.

في البداية يجب أن يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. ثم قومي بإحضار وعاء عميق ضعي به السكر والزبدة واخفقي جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتى أن تحصلين على قوام كريمي هاش. قومي بعد ذلك بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر ومن ثم يضاف الفانيليا. بعدها يضاف الدقيق والبكينج بودر والكاكاو واخفقي بشكل جيد حتى أن يختفي الدقيق تماماً، ثم تأتين بصينيتين متساويين الحجم ثم اسكبي بهم العجين. يتم وضع الصينيتين بالفرن واتركيهم لمدة 25 دقيقة، وفي هذا الوقت قومي بتحضير الكريمة. عن طريق وضع الزبدة في الخفاقة الكهربائية واخلطي جيداً حتى تحصلين على قوام كريمي ناعم. يضاف بعد ذلك السكر والحليب واخفقي حتى يكون لديك قوام هاش، ضيفي بعد ذلك الكاكاو وعودي لعملية الخفق لمدة دقيقة على الأقل. بعد أن يتم تحمير الكيكة اخرجيها من الفرن اتركيها حتى أن تبرد ثم احضري الكية الأولى ادهنيها بالكريمة وضعي فوقها الكيكة الثانية وزينيها من الخارج بما تبقي من الكريمة وفدميها بالهناء والشفاء.

المقادير:مقادير كريمة للزينة:طريقة عمل كيكة الشوكولاتةطريقة التحضير: