أقوي كريم لشد البشرة وتبيضها بمكون واحد والنتيجة من أول استخدام

شد البشرة وتبيضها بمكون واحد والنتيجة من أول استخدام، البشرة النضرة والصافية والخالية من أي شوائب هي رمز الجمال والأنوثة، لذلك ترغب جميع الفتيات في الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الحبوب أو الشوائب أو الحفر والتجاعيد والتصبغات التي تظهر على البشرة نتيجة للكثير من العوامل المختلفة، ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال بعض الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة من أول استخدام، ومن خلال هذا المقال سنوفر إليك طريقة شد البشرة وتبيضها بمكون واحد فقط والنتيجة سوف تحصلين عليها من الاستخدام الأول.

أقوى كريم لشد البشرة وتبييضها

يمكن عمل كريم طبيعي لشد البشرة وتبيضها بمكون واحد وهو زلال البيض، فهو يحتوي على البروتين الضروري لشد البشرة وحمايتها من التجاعيد ومنحها الكولاجين المناسب لها، ويمكن أيضا إضافة ماء الورد الذي يساهم في الترطيب و تنعيم البشرة و استعادة النضارة من جديد، واليك مكونات الماسك في التالي:

المكونات:

زلال بيضة واحدة.

ملعقة واحدة من ماء الورد.

أولا قومي بتنظيف بشرتك وعمل مقشر طبيعي قوى في المنزل للتخلص من الجلد الميت و لتفتيح مسام البشرة وللتخلص من أي شوائب عالقة عليه، وحتى يأتي الماسك بنتائج فعالة من أول استخدام.

بعد ذلك قومي بخفق ماء الورد مع زلال البيض جيداً ووضع كمية قليلة منه على راحة يديك واتركيه لمدة 10 دقائق وذلك لعمل اختبار حساسية قبل تجربته على البشرة.

في حال كانت النتيجة خالية من أي مشاكل يمكنك تطبيقها على الوجه كالتالي:

طبقي الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة ويغسل بعد ذلك بالماء الفاتر، ويتم تكرار هذا الماسك أربع مرات في الأسبوع مع مراعاة ترطيبه بمرطب مناسب لنوع بشرتك، بعد استخدام الماسك وسوف تحصلين على شد البشرة والتخلص من التجاعيد وتبيضها خلال أول مره من الاستخدام.

ماسك لشد الوجه سريع المفعولكريم لشد البشرة بشكل فوري

أحضري ربع كوب من ماء الورد، وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من النشا، قومي بتقليب الخليط على البارد ثم ارفعيهم على نار هادئة للغاية، استمري فى التقليب حتى يصبح الخليط مثل الجل، أزيلية من على النار واتركيه ليهدأ قليلاً، ثم قومي بأخذ كمية مناسبة وطبقيها على بشرتك، واتركي الماسك لمدة لا تقل عن ساعة، بعد مرور الوقت المحدد أزيلي الماسك بيدك وسوف تلاحظين شد البشر ونعومتها الفائقة، لن تتركيه بعد اليوم، كرري الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.