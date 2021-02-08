أقوى وصفات طبيعية لتبييض البشرة من أول استخدام بمكونات اقتصادية من المنزل

أكثر الأمور التي تشغل عقول الفتيات هو كيفية الحصول على درجة أفتح من لون الجسم وبشرة الوجة فمهما تعددت المجاملات بالنسبة للفتيات تظل البشرة البيضاء مفضلة وجذابة بالنسبة للفتيات لذلك تسعى النساء والفتيات في مختلف الأعمار لتفتيح الوجه سواء باللجوء إلي وسائل التجميل أو الطرق المختلفة لذلك يتسائل الكثير كيف يمكن الحصول على بشرة بيضاء بدون تكلفة لذلك نقدم بعض الوصفات الطبيعية الفعالة التي أثبتت الأبحاث صحتها من خلال هذا المقال.

وصفات طبيعية لتبييض البشرة

اهتمامات الفتيات عديدة ولكن تعد أمور تفتيح البشرة والجسم هي الأمور الأكثر إنشغالاً بها حتى تستطيع الاستغناء عن كريمات التفتيح التي تؤثر سلبياً على صحة الجلد مع مرور الوقت وتؤدي إلي ظهور التجاعيد في وقت مبكر لذلك تقوم بتجربة جميع المنتجات الطبيعية أو العلاجية التي تساعد على تفتيح الوجه ولكن عادةً ما تكون النتيجة محبطة.

الوصفة الأولي

عن طريق العرقسوس المستخلص ويتم جلبه من العطار بإستخدام القطن الأبيض وتمرير القطنة بالعرقسوس على جميع أنحاء الوجه مع تمرير القطنة أكثر من مرة على البقع الداكنة على الوجه ويتم تركه على الوجه لساعات الليل وغسل الوجه صباحاً مع تكرار الوصفة يومياً للحصول على نتائج سريعة.

الوصفة الثانية

عن طريق بذور العنب وطريقة الفعالة في تفتيح البشرة ويتم جلبها من العطار ثم نقع البذور في ماء ونأخذ الماء ونقوم بوضعه في بخاخه بلاستيك ورش مرتين يومياً على الوجه ونتركه حتى يجف ثم نقوم بغسل الوجه بالماء.

الوصفة الثالثة

عن طريق كريمات الترطيب العادي حيث تعمل كريمات الترطيب على إعطاء نتائج مبهرة إذا تم الإستمرار عليها يومياً ولكن فقط العناية في إنتقاء كريم الترطيب المناسب للبشرة سواء دهنية أو جافة أو عادية.

الوصفة الرابعة

بإستخدام تطبيق قشور البرتقال على البشرة مرتين أسبوعياً حيث يتمتع قشر البرتقال بفيتامين C المسؤول عن توحيد لون البشرة وتظهر نتائجه سريعاً بالاستمرارية.