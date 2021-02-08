أسرار تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل في عشر دقائق بطريقة المصانع

تعد الحلاوة الطحينية من أكثر الوجبات التي تحتوي على مذاق السكريات وتعتبر صنف من الأصناف الأساسية في وجبة الإفطار والعشاء وتعتبر من الوجبات التي ترجع إلى سنوات كثيرة أكثر من عدة قرون ويقبل عليها الأفراد خاصةً الأطفال نظراً لمذاقها الحلو اللذيذ ويعد المكون الأساسي لها هو السكر وتقوم جميع البيوت بشراء الحلاوة الطحينية من المحلات ولكن تحب الأمهات الإبتكار والإبداع وتجربة كل شئ بنفسها لذلك نجد البعض يبحث عن طريقة تحضير الحلاوة الطحينية وننقل لكم الطريقة عبر هذا المقال.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

منذ سنوات عديدة ونعتاد على شراء الحلاوة الطحينية من المحلات ويتسائل البعض كيف يمكن تحضير الحلاوة وما هي مكوناتها الأساسية فهي دائماً من الأصناف المفضلة والشهية في الوجبات ويتم تناولها بكثرة في الوجبات الخفيفة وتحضيرها في الخبز كوجبة للمدرسة بسبب مذاقها الجذاب من السكر وتحتوي على سعرات حرارية عالية.

المكونات:

كأس من زيت الذرة.

نصف ملعقة فانيليا.

كأس من السكر.

كأسين من الحليب البودرة.

كأسين من السمسم.

كأس من السميد.

مكسرات حسب الرغبة.

يجب تحميص السمسم ثم نحضر المطحنة الكهربائية ونضع بها السمسم حتى يصبح مطحون. ثم نضع مسحوق السمسم في الخلاط مع الدقيق ثم نقوم بإضافة الزيت بالتدريج. ثم تشغيل الخلاط حتى تصبح المكونات كثيفة وإضافة باقي المكونات من السكر والحليب والفانيليا نبدأ بتشغيل الخلاط مرة أخري على جميع المكونات حتى تمتزج جيداً وتصبح شئ لا يمكن فصله عن الآخر. يتم وضع الخليط بعد ذلك في معلبات من البلاستيك مع رش كمية من المكسرات حسب الرغبة على سطح الحلاوة. يتم وضعها في الثلاجة لمدة يومان متواصلان قبل التناول وبعد ذلك يتم تقطيعها للتناول بشهية مرتفعة ومذاق رائع. ويمكن حفظها في الثلاجة لمدة شهور لا يوجد أيّ ضرر حيث تبقى صالحة لفترات طويلة.

طريقة التحضير