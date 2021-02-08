اقوى ماسك طبيعى تفتيح رهيب لكل انواع البشرة والحصول على أفضل نتيجة بطريقة سهلة

اقوى ماسك طبيعى تفتيح رهيب لكل انواع البشرة تظل تحلم الفتاة أن تحصل على بشرة جذابة خالية من كل الشوائب والعيوب ولكنهم يعتقدون أن هذا من الأشياء الصعب تحقيقها، ولكن أحب أن أوجه عناية سيادتك أن مستحضرات التجميل التي تقومين باستخدامها باستمرار هي من أهم ألاسباب التي قد أدت إلى تلف بشرتك وجعلت ظهور البقع من الأمور السهل حدوثها، ولكن مع استخدام المواد الطبيعية هو السر وراء الحصول على بشرة نقية جميلة ناصعة البياض، وسوف نقدم إليكِ أفضل ماسك طبيعي لتبيض البشرة.

اقوى ماسك طبيعى تفتيح رهيب لكل انواع البشرة

هناك العديد من المواد الطبيعية التي يمكن أن تقومين باستخدامها بانتظام حتى تحصلين على بشرة ناصعة البياض ناعمة كالحرير ومنها ما يأتي

ماسك الزبادي والكركم:

يعتبر هذا من أفضل الماسكات الطبيعية التي يمكن أن تستخدميه للمناسبات السريعة، حيث أن الكركم من الأعشاب التي تعمل على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات، بالإضافة إلى ان الزبادي تعمل على تفتيح البشرة وتكرار استخدامه 3 مرات في اليوم الواحد يعطي نتائج فعالة.

المقادير:

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

2/1 ملعقة كبيرة من الكركم.

طريقة الاعداد والاستخدام:

احضري وعاء عميق ونظيف وضعي به المكونات واخلطيهم مع بعضهم بطريقة ممتازة ثم ابدئي في توزيع الخليط على البشرة واتركيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقه بعدها يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر.

اقوى ماسك طبيعى لكل انواع البشرة:

اللوز من المواد المعروفة بفاعليتها الكبيرة على تفتيح وترطيب البشرة كذلك الحليب يعمل على التخلص من الاسمرار والبقع وآثار الحروق الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس باستمرار والندبات، فهذا يجعل هذا من الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة سريعاً، وللحصول على أفضل النتائج يفضل أن يتم استخدام الماسك 3 مرات في الأسبوع.

يتم استخدام الماسك عن طريق نقع 6 حبات من اللوز في كوب من الحليب لمدة يوم كامل ثم قومي بعمل عجينة بالخليط ثم عليكِ بإضافة قطرات من ماء الورد وبعدها يطبق الخليط على الوجه مع التدليك لبضعة دقائق واتركيه لمدة 20 دقيقة ومن ثم غسل البشرة بالماء.