دهنة واحدة من الكريم السحري تبييض فوري رهيب للبشرة بسرعة فائقة

إذا تحدثنا عن توحيد لون البشرة، وتفتيحها بالاخص إذا كانت البشرة الحساسة، لا نجد أفضل من الوصفات الطبيعية لكى نتحدث عنها ونتحدث عن الفوائد المتعددة التي تتواجد فيها والتي نبحث عن بشرة خالية من أي مشاكل ولكن عزيزتي لابد أن تتبعي نظام صحي ويفضل أن يكون غير ضار، للحصول على بشرة خالية من أي تجاعيد أو هالات سوداء بالاخص إذا كان اغلب الاشخاص يعانون من الهالات السوداء وتجاعيد البشرة تؤثر عليهم لذا فيكونوا بخفاء عند استخدام مستحضرات التجميل أو الكريمات الغير طبيعيه فهي تؤثر بشكل أكثر على البشرة وتزيد من الترهلات التي تتواجد فيها وفي هذا الوقت يصعب علينا أن نقوم بحل المشكلة.

العسل من ضمن الفيتامينات المتعددة التي دائما تساعدنا في التخلص من مشاكل البشرة كما انها تحتوي على فيتامين C و B، الزنك التي نحصل عليه يتواجد بشكل مستمر في الجزر والعسل يخلصنا هذا الماسك من الشوائب التي تتواجد في البشرة كما أنه يعالج بشكل كبير الطفح الجلدي واذا كانت البشرة بها أي اصابات أو تهيج أو احمرار ويقضي عليها في الحال استخدامنا لهذه الوصفة أو الكريم والطبيعي من النشا الغنية بالمعادن، والجزر والعسل الغني بالعديد من الفيتامينات الهائلة في إزالة البثور الموجودة بالبشرة لعلاج البقع الداكنة هو الأنسب لجميع انواع البشرة.

المكوّنات:

جزر مهروس ومسلوق.

ملعقة من النشا

العسل.

يكفي خمس ملاعق من المياه الفاترة

يمكنك عزيزتي أن تقومي بهرس الجزر المبشور جيدا.

ثم تبدئي تصفية المياه المياه الموجودة بها نقوم بعد ذلك يضاف ت العسل والنشا والمياه الفاترة.

نستمر بمزج هذه المكونات لكي نحصل على كريم.

ويترك هذا الماسك على البشرة مرتين في اليوم مرة صباحا ومرة مساء.

ثم بعد ذلك يتم تكرار هذا القناعه أو الكريم الرائع لتفتيح البشرة الداكنة مرتين في الاسبوع ويعتبر هذا حد اقصى للحصول على بشره بيضاء.