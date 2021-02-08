أقوى طريقة تحضير الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر في المنزل بوصفة طبيعية

أقوى طريقة تحضير الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر إذا كان شعرك خشن ومجعد فأنت تكونين بحاجة كبيرة إلى استخدام مواد طبيعية تعمل على تنعيمه وفرده تغنيك عن استعمال البروتين أو الكيراتين التي يتم تنفيذه بصالونات التجميل وعلى أيدي أشخاص متخصصين، ولكن يمكن من اليوم أن تقومي بتنفيذه بنفسك بدلاً أن ترهقي نفسك في الذهاب إليها للحصول على جلسات البروتين، فقومي أنت باستخدام بعض من المواد الطبيعية التي تمنح نتائج أفضل من الكيراتين وسوف نستعرضها لك اليوم بالسطور القادمة.

أقوى طريقة تحضير الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر

هناك الكثير من المواد التي يمكن أن يتم خلطها مع بعضها وتطبيقها على الشعر وتعطي نفس نتائج الكيراتين وأكثر تتمثل فيما يلي:

خلطة بديل الكيراتين لتنعيم وفرد الشعر

تحتوي هذه الخلطة على مجموعة ممتازة من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة الشعر وفروة الرأس ومنها:

1 ملعقة صغيرة من البن.

1 ملعقة كبيرة من الشامبو.

1 ملعقة صغيرة من عسل النحل.

المكونات:أقوى طريقة تحضير الكيراتين

طريقة التحضير :