أقوى طريقة تحضير الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر في المنزل بوصفة طبيعية

أقوى طريقة تحضير الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر إذا كان شعرك خشن ومجعد فأنت تكونين بحاجة كبيرة إلى استخدام مواد طبيعية تعمل على تنعيمه وفرده تغنيك عن استعمال البروتين أو الكيراتين التي يتم تنفيذه بصالونات التجميل وعلى أيدي أشخاص متخصصين، ولكن يمكن من اليوم أن تقومي بتنفيذه بنفسك بدلاً أن ترهقي نفسك في الذهاب إليها للحصول على جلسات البروتين، فقومي أنت باستخدام بعض من المواد الطبيعية التي تمنح نتائج أفضل من الكيراتين وسوف نستعرضها لك اليوم بالسطور القادمة.أقوى طريقة تحضير الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر
هناك الكثير من المواد التي يمكن أن يتم خلطها مع بعضها وتطبيقها على الشعر وتعطي نفس نتائج الكيراتين وأكثر تتمثل فيما يلي:خلطة بديل الكيراتين لتنعيم وفرد الشعر
تحتوي هذه الخلطة على مجموعة ممتازة من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة الشعر وفروة الرأس ومنها:المكونات:
- 1 ملعقة صغيرة من البن.
- 1 ملعقة كبيرة من الشامبو.
- 1 ملعقة صغيرة من عسل النحل.
طريقة التحضير :
- في وعاء قومي بإضافة الشامبو وضيفي له البن والعسل واخلطيهم مع بعضهم جيداً حتى تصبح متجانسة، ويمكنك سيدتي أن تقومين باستخدام أي نوع من الشامبو فالبن له تأثير قوي وفعال على التخلص من الشعر التالف وجعله ناعم.
- عند الاستخدام يجب أن تقومين بتمشيط الشعر لفك التشابك، ومن ثم يتم تقسيمه إلى أربعة أقسام أو أكثر في حال كان شعرك كثيف وطويل.
- ثم يتم وضع الخليط على فروة الرأس وبعد أن يتم غسلها عليكِ بوضع الخليط على الشعر من الجذور حتى نهاية الأطراف، ثم قومي بلف الشعر على شكل كعكة واتركيه لمدة 5 دقائق ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر.
- بعد الانتهاء من استخدام الخلطة سوف تشعرين بفرق كبير وللحصول على نتائج أفضل وفعالة يتم تكرار استخدام الخليط من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع الواحد.
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أقوى طريقة تحضير الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر إذا كان شعرك خشن ومجعد فأنت تكونين بحاجة كبيرة إلى استخدام مواد طبيعية تعمل على تنعيمه وفرده تغنيك عن استعمال البروتين أو الكيراتين التي يتم تنفيذه بصالونات التجميل وعلى أيدي أشخاص متخصصين، ولكن يمكن من اليوم أن تقومي بتنفيذه بنفسك بدلاً أن ترهقي نفسك في الذهاب إليها للحصول على جلسات البروتين، فقومي أنت باستخدام بعض من المواد الطبيعية التي تمنح نتائج أفضل من الكيراتين وسوف نستعرضها لك اليوم بالسطور القادمة.أقوى طريقة تحضير الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر
هناك الكثير من المواد التي يمكن أن يتم خلطها مع بعضها وتطبيقها على الشعر وتعطي نفس نتائج الكيراتين وأكثر تتمثل فيما يلي:خلطة بديل الكيراتين لتنعيم وفرد الشعر
تحتوي هذه الخلطة على مجموعة ممتازة من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة الشعر وفروة الرأس ومنها:المكونات:
- 1 ملعقة صغيرة من البن.
- 1 ملعقة كبيرة من الشامبو.
- 1 ملعقة صغيرة من عسل النحل.
طريقة التحضير :
- في وعاء قومي بإضافة الشامبو وضيفي له البن والعسل واخلطيهم مع بعضهم جيداً حتى تصبح متجانسة، ويمكنك سيدتي أن تقومين باستخدام أي نوع من الشامبو فالبن له تأثير قوي وفعال على التخلص من الشعر التالف وجعله ناعم.
- عند الاستخدام يجب أن تقومين بتمشيط الشعر لفك التشابك، ومن ثم يتم تقسيمه إلى أربعة أقسام أو أكثر في حال كان شعرك كثيف وطويل.
- ثم يتم وضع الخليط على فروة الرأس وبعد أن يتم غسلها عليكِ بوضع الخليط على الشعر من الجذور حتى نهاية الأطراف، ثم قومي بلف الشعر على شكل كعكة واتركيه لمدة 5 دقائق ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر.
- بعد الانتهاء من استخدام الخلطة سوف تشعرين بفرق كبير وللحصول على نتائج أفضل وفعالة يتم تكرار استخدام الخليط من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع الواحد.
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