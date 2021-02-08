الكيكة الاسفنجية بطريقة اقتصادية ومكونات سهلة بدون مضرب

الكيكة الاسفنجية ، كيكة ال 3 دقائق في التجهيز بدون مضرب أو خلاط أو عجن بمكونات موجودة في المنزل، أخف كيك واطري كيك يمكنك إعداده، من أسرع الحلويات التي يمكن تحضيرها إليك طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بطريقة اقتصادية ومكونات سهلة بدون مضرب.

الكيكة الاسفنجية الهشة بالمقادير

هذه المكونات تكفي لعمل صينية مقاس 20 ويمكنك مضاعفة الكميات عند استخدام صينية مقاس اكبر أو مضاعف للحجم المستخدم في هذه الوصفة.

2 كوب من الحليب بدرجة حرارة المطبخ.

كوب إلا ربع من السكر .

قومي بإذابة السكر في الحليب واتركيه ليبرد.

طبق 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة .

3 ملاعق من السكر.

3 ملاعق من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

3 ملاعق من السميط كبيرة تكون مملوئة بشكل هرمي.

1/2 كوب من الدقيق أو 6 ملاعق كبيرة ممسوحة يمكنك استخدام الأكواب المعيارية استخدمي نص كوب.

3 ملاعق صغيرة بيكنج باودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

في وعاء أضيفي البيض والسكر والحليب والزيت واخلطيهم، ثم أضيفي باقي المكونات الجافة السميط والدقيق والبيكنج باودر والفانيليا.

أخلطي حتى تحصلي علي قوام الكيك بدون تكلات.

في صينية مقاس 20 بمسحة من الزبدة أو الزيت، قومي بصب خليط الكيك.

أدخليه فرن مسخن مسبقا علي درجة حرارة 180 مئوية علي رف أوسط لمدة 25 دقيقة.

قومي بتسقيتها بحليب بدرجة حرارة الغرفة ويمكنك تقليل نسبة السكر في الحليب عند التسقية حسب الرغبة .

تترك مدة 3 ساعات قبل التقديم، قومي بقلب الصينية بعد تشرب الحليب.

طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية

يمكنك تزيينها بالمكسرات و جوز الهند ويمكنك تقديمها سادة أو مع اللوز والفسدق حسب الرغبة.

واستمتعي ب ألذ كيكة إسفنجية قوام مظبوط مثل كيكة البسبوسة اللذيذة و التشيز كيك البارد يمكنك تحضيرها لأسرتك وضيوفك وتقدم بجانب المشروبات.