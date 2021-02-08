طريقة عمل الدونات الهش المقرمش في المنزل بخطوات بسيطة

يعد الدونات الهش ، من الحلويات الهشة الخفيفة سريعة التحضير، ومكوناتها بسيطة وتوجد في كل منزل، ويمكن صنعه في المنزل بكل سهولة، وهو على شكل دوائر فارغة من الوسط، ويدخل أيضاً في قائمة المخبوزات لأنه يعتمد على العجن والتخمير، ويتم قلي الدونات في الزيت أو يتم خبزه في الفرن، وهو يتميز بشكله الجميل الذي يجعل الأطفال يقبلون عليه لأنه يزين بالشكولاتة والمكسرات أو بالسكر الناعم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على أسهل طريقة لعمل الدونات الهش في المنزل بكل سهولة.

مكونات الدونات الهش

يتكون من مكونات بسيطة تزيد من حلاوة طعمه وهى كما يلي:-

نصف كوب من الزبدة أو السمنة. 2 بيضة. كوب من الحليب الفاتر. ملعقة من الفانيلا. 2 كوب من الدقيق. ثلاث ملاعق كبيرة من السكر. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. رشة بسيطة من الملح. زيت للقلي. كوب من الشكولاتة الخام السائلة. طبق صغير من الفرمسلة للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الدونات الهش بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار بولة كبيرة ثم نضع الدقيق والخميرة الفورية والبيكنج بودر والملح والسكر ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف الزبدة واللبن السائل والبيض والفانيلا ونقلبهم حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة، ثم نغطي العجين ونتركه حتى يرتفع حجمه.

نقوم بإحضار سطح أملس ناعم وواسع ثم نرش القليل من الدقيق.

نقوم بإحضار العجين ونفرده على السطح المرشوش بالدقيق بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة.

نقوم بتقطيع العجين على شكل دوائر، ثم نقوم بعمل دائرة صغير في منتصف الدائرة الكبيرة، حتى ننتهي من الكمية كلها، ونترك الدوائر حتى يتضاعف حجمها.

ثم نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار حتى تسخن، ثم نقوم بقلي الدونات ونتركه حتى يتحمر لونه ويصبح ذهبي.

نقوم بإخراج الدونات من الزيت، ثم نضعها على صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم ندخلها الفرن حتى يتم نضجها لمدة عشر دقائق.

نقوم بإخراجها من الفرن، ونتركه حتى تبرد، ثم نقوم بغمسها في الشكولاتة، ونرشها بالفرمسلة وبالهناء والشفاء.

أنواع الدونات الهش المقرمش

يوجد منها أنواع مختلفة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-