مكرونة الفريدو بالوايت صوص اللذيذة أحلي من المطاعم في البيت

مكرونة الفريدو ، مطاعم عديدة في دول العالم أضافت أشياء كثيرة للمكرونة الوايت صوص وجميعها لذيذة والآن سنقدم لكم طريقة عمل مكرونة الفريدو بالوايت صوص اللذيذة أحلى من المطاعم في البيت . مكرونة الفريدو بالوايت صوص مكرونة الفريدو بالوايت صوص صوص الفريدو الصوص الاصلي هذه المقادير تكفي لعمل 5 أطباق كبيرة: 3 كوب من الحليب

3 كوب من الكريمة أو قشطة الحليب الطازج

3 ملاعق كبيرة من الدقيق

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

3 فصوص من الثوم

معلقة ملح

1/2 ملعقة فلفل أبيض

رشة من جوزة الطيب

ملعقة كبيرة من مرقة الدجاج اختيارية

1/2 كوب من الجبنة البارميزان أو الجبنة الشيدر تعطيها طعم غني

3 ملاعق جبنة كريمي أو قشطة طازجة تماما طريقة تحضير الصوص الكريمي علي النار أضيفي الزبدة والثوم المفروم وعند الغليان أضيفي الدقيق حتى يختلط.

ثم أضيفي لحليب والكريمة ويمكنك أن تكتفي بالكريمة بديل الحليب والدقيق إذا كانت الكمية التي تعدينها قليلة ورشة جوزة الطيب والملح ومرقة الدجاج والفلفل الأبيض وقومي بتقليب بالاستمرار حتى يثقل.

أضيفي الجبنة البارميزان حتى تحصلي لي قوام كريمي أخف من قوام البشاميل واتركيه يبرد سيثقل أكثر . تحضير الدجاج بالطريقة الإيطالية مكعبات دجاج صغيرة في تتبيلة من الملح والفلفل الأسود .

في طاسة علي نار، أضيفي معلقتين زيت زيتون تقليب الدجاج حتى 5 دقائق ويصبح لونها ذهبي.

قومي بنقل الدجاج في طبق وقومي بتغطيتها بفويل حتى تكتمل تسويتها .

المعكرونة يمكنك استخدام الفيتوتشينى أو معكرونة فرن المستخدمة في عمل مكرونة بالبشاميل .

. في حلة علي نار قومي بغلي الماء وأضيفي معلقة من الملح ثم المعكرونة واسلقيها.

في طاسة تحمير الدجاج ، أضيفي معلقة من الزبدة وملعقة من بصل مفروم ناعم وقومي بالتقليب لمدة 3 دقائق علي نارهادئة.

ثم أضيفي 200 جرام من المشروم يتشوح وفصين من الثوم المفروم وقلبي لمدة 30 ثانية .

ثم أضيفي 2 كوب من صوص الالفريدو المحضر مسبقا وملعقتين كبار من البقدونس المفروم.

وأضيفي مكعبات الدجاج والمعكرونة ورشة ملح ورشة فلفل اسود وقومي بالتقليب واتركيهم علي نار وسط مدة 3 دقائق حتى يثقل الصوص وتصبح مجهزة للتقدم ويمكنك تزيين بالجنبة الشيدر والبقدونس. تحضير الدجاج بالطريقة الإيطالية الوسوم

مكرونة الفريدو ، مطاعم عديدة في دول العالم أضافت أشياء كثيرة للمكرونة الوايت صوص وجميعها لذيذة والآن سنقدم لكم طريقة عمل مكرونة الفريدو بالوايت صوص اللذيذة أحلى من المطاعم في البيت . مكرونة الفريدو بالوايت صوص مكرونة الفريدو بالوايت صوص صوص الفريدو الصوص الاصلي هذه المقادير تكفي لعمل 5 أطباق كبيرة: 3 كوب من الحليب

3 كوب من الكريمة أو قشطة الحليب الطازج

3 ملاعق كبيرة من الدقيق

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

3 فصوص من الثوم

معلقة ملح

1/2 ملعقة فلفل أبيض

رشة من جوزة الطيب

ملعقة كبيرة من مرقة الدجاج اختيارية

1/2 كوب من الجبنة البارميزان أو الجبنة الشيدر تعطيها طعم غني

3 ملاعق جبنة كريمي أو قشطة طازجة تماما طريقة تحضير الصوص الكريمي علي النار أضيفي الزبدة والثوم المفروم وعند الغليان أضيفي الدقيق حتى يختلط.

ثم أضيفي لحليب والكريمة ويمكنك أن تكتفي بالكريمة بديل الحليب والدقيق إذا كانت الكمية التي تعدينها قليلة ورشة جوزة الطيب والملح ومرقة الدجاج والفلفل الأبيض وقومي بتقليب بالاستمرار حتى يثقل.

أضيفي الجبنة البارميزان حتى تحصلي لي قوام كريمي أخف من قوام البشاميل واتركيه يبرد سيثقل أكثر . تحضير الدجاج بالطريقة الإيطالية مكعبات دجاج صغيرة في تتبيلة من الملح والفلفل الأسود .

في طاسة علي نار، أضيفي معلقتين زيت زيتون تقليب الدجاج حتى 5 دقائق ويصبح لونها ذهبي.

قومي بنقل الدجاج في طبق وقومي بتغطيتها بفويل حتى تكتمل تسويتها .

المعكرونة يمكنك استخدام الفيتوتشينى أو معكرونة فرن المستخدمة في عمل مكرونة بالبشاميل .

. في حلة علي نار قومي بغلي الماء وأضيفي معلقة من الملح ثم المعكرونة واسلقيها.

في طاسة تحمير الدجاج ، أضيفي معلقة من الزبدة وملعقة من بصل مفروم ناعم وقومي بالتقليب لمدة 3 دقائق علي نارهادئة.

ثم أضيفي 200 جرام من المشروم يتشوح وفصين من الثوم المفروم وقلبي لمدة 30 ثانية .

ثم أضيفي 2 كوب من صوص الالفريدو المحضر مسبقا وملعقتين كبار من البقدونس المفروم.

وأضيفي مكعبات الدجاج والمعكرونة ورشة ملح ورشة فلفل اسود وقومي بالتقليب واتركيهم علي نار وسط مدة 3 دقائق حتى يثقل الصوص وتصبح مجهزة للتقدم ويمكنك تزيين بالجنبة الشيدر والبقدونس. تحضير الدجاج بالطريقة الإيطالية

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