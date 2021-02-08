أقوى مقشر طبيعي للوجه يمنحك بشرة ناعمة وبيضاء ويزيل الجلد الميت

أقوي مقشر للوجه لبشرة نضرة وناعمة بمكون سحري يمنحها تبييض فوري، يعد التقشير من أهم مراحل العناية والاهتمام بالبشرة، وذلك لأنه يساعد في إزالة الجلد الميت من الوجه مما يمنحك بشرة ناصعة البياض وصافية خالية من أي مشاكل، حيث أن المقشر يجب أن يتناسب مع نوع البشرة وخاصةً البشرة الحساسة حتي لا نتسبب في تهيج البشرة أو احمرارها، ولأن جلد الوجه رقيق وحساس فإنه يتعرض لظهور بقع وتصبغات نتيجة لأضرار الشمس ولهذا يعتبر تقشير الوجه هو أفضل الحلول للحصول علي بشرة بيضاء وصافية.مقشر طبيعي للوجه يمنحك بشرة مثالية وبيضاء بمكون واحد فقط
تقشير الوجه يتطلب منك استخدام مواد طبيعية وذلك لأنها تكون أكثر أماناً علي البشرة، بدلاً من التقشير بالمنتجات الخاصة بالبشرة وذلك لأن لها آثار جانبية ضارة علي صحة الجلد والتي تعد مكلفة، ولهذا سوف أقدم لكي مقشر طبيعي للوجه فعال بمكون سحري لع قدرة كبيرة علي تقشير الوجه ويعطيك بشرة نضرة وناعمة.مقشر السكر والكريم المرطب لبشرة ناصعة البياض وأكثر نضارة
يعد السكر من أقوي المكونات التي تساعد في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت، كما يقوم بتنظيف البشرة من الأوساخ مما يجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة ويعمل أيضاً علي توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة، أما الكريم المرطب فهو يساعد في ترطيب البشرة ويحافظ علي ملمس الجلد ويوفر لها الحماية من الجفاف.مكونات مقشر الوجه لبشرة نضرة وناعمة
- ملعقة صغيرة من السكر.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الكريم المرطب مناسب لبشرتك.
- قومي بتنظيف الوجه قبل استخدام المقشر ثم امزجي السكر والكريم المرطب، ثم قومي بتدليك الوجه بالمقشر لمدة 5 دقائق مع عدم الاقتراب من محيط العين.
- يغسل الوجه بالماء الفاتر ويستخدم مقشر السكر والكريم المرطب مرتين في الأسبوع، وسوف تحصلين علي بشرة بيضاء ومشرقة من أول مرة.
الوسوم
أقوي مقشر للوجه لبشرة نضرة وناعمة بمكون سحري يمنحها تبييض فوري، يعد التقشير من أهم مراحل العناية والاهتمام بالبشرة، وذلك لأنه يساعد في إزالة الجلد الميت من الوجه مما يمنحك بشرة ناصعة البياض وصافية خالية من أي مشاكل، حيث أن المقشر يجب أن يتناسب مع نوع البشرة وخاصةً البشرة الحساسة حتي لا نتسبب في تهيج البشرة أو احمرارها، ولأن جلد الوجه رقيق وحساس فإنه يتعرض لظهور بقع وتصبغات نتيجة لأضرار الشمس ولهذا يعتبر تقشير الوجه هو أفضل الحلول للحصول علي بشرة بيضاء وصافية.مقشر طبيعي للوجه يمنحك بشرة مثالية وبيضاء بمكون واحد فقط
تقشير الوجه يتطلب منك استخدام مواد طبيعية وذلك لأنها تكون أكثر أماناً علي البشرة، بدلاً من التقشير بالمنتجات الخاصة بالبشرة وذلك لأن لها آثار جانبية ضارة علي صحة الجلد والتي تعد مكلفة، ولهذا سوف أقدم لكي مقشر طبيعي للوجه فعال بمكون سحري لع قدرة كبيرة علي تقشير الوجه ويعطيك بشرة نضرة وناعمة.مقشر السكر والكريم المرطب لبشرة ناصعة البياض وأكثر نضارة
يعد السكر من أقوي المكونات التي تساعد في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت، كما يقوم بتنظيف البشرة من الأوساخ مما يجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة ويعمل أيضاً علي توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة، أما الكريم المرطب فهو يساعد في ترطيب البشرة ويحافظ علي ملمس الجلد ويوفر لها الحماية من الجفاف.مكونات مقشر الوجه لبشرة نضرة وناعمة
- ملعقة صغيرة من السكر.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الكريم المرطب مناسب لبشرتك.
- قومي بتنظيف الوجه قبل استخدام المقشر ثم امزجي السكر والكريم المرطب، ثم قومي بتدليك الوجه بالمقشر لمدة 5 دقائق مع عدم الاقتراب من محيط العين.
- يغسل الوجه بالماء الفاتر ويستخدم مقشر السكر والكريم المرطب مرتين في الأسبوع، وسوف تحصلين علي بشرة بيضاء ومشرقة من أول مرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى مقشر طبيعي للوجه يمنحك بشرة ناعمة وبيضاء ويزيل الجلد الميت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.