أقوى مقشر طبيعي للوجه يمنحك بشرة ناعمة وبيضاء ويزيل الجلد الميت

أقوي مقشر للوجه لبشرة نضرة وناعمة بمكون سحري يمنحها تبييض فوري، يعد التقشير من أهم مراحل العناية والاهتمام بالبشرة، وذلك لأنه يساعد في إزالة الجلد الميت من الوجه مما يمنحك بشرة ناصعة البياض وصافية خالية من أي مشاكل، حيث أن المقشر يجب أن يتناسب مع نوع البشرة وخاصةً البشرة الحساسة حتي لا نتسبب في تهيج البشرة أو احمرارها، ولأن جلد الوجه رقيق وحساس فإنه يتعرض لظهور بقع وتصبغات نتيجة لأضرار الشمس ولهذا يعتبر تقشير الوجه هو أفضل الحلول للحصول علي بشرة بيضاء وصافية.

مقشر طبيعي للوجه يمنحك بشرة مثالية وبيضاء بمكون واحد فقط

تقشير الوجه يتطلب منك استخدام مواد طبيعية وذلك لأنها تكون أكثر أماناً علي البشرة، بدلاً من التقشير بالمنتجات الخاصة بالبشرة وذلك لأن لها آثار جانبية ضارة علي صحة الجلد والتي تعد مكلفة، ولهذا سوف أقدم لكي مقشر طبيعي للوجه فعال بمكون سحري لع قدرة كبيرة علي تقشير الوجه ويعطيك بشرة نضرة وناعمة.

مقشر السكر والكريم المرطب لبشرة ناصعة البياض وأكثر نضارة

يعد السكر من أقوي المكونات التي تساعد في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت، كما يقوم بتنظيف البشرة من الأوساخ مما يجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة ويعمل أيضاً علي توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة، أما الكريم المرطب فهو يساعد في ترطيب البشرة ويحافظ علي ملمس الجلد ويوفر لها الحماية من الجفاف.

ملعقة صغيرة من السكر.

1/2 ملعقة صغيرة من الكريم المرطب مناسب لبشرتك.

قومي بتنظيف الوجه قبل استخدام المقشر ثم امزجي السكر والكريم المرطب، ثم قومي بتدليك الوجه بالمقشر لمدة 5 دقائق مع عدم الاقتراب من محيط العين.

يغسل الوجه بالماء الفاتر ويستخدم مقشر السكر والكريم المرطب مرتين في الأسبوع، وسوف تحصلين علي بشرة بيضاء ومشرقة من أول مرة.

مكونات مقشر الوجه لبشرة نضرة وناعمةطريقة تحضير مقشر الوجه وكيفية استخدامه