كيكة الشيكولاتة الإسفنجية الهشة بمكونات مظبوطة وخطوات بسيطة

تعتبر وصفه اليوم من الوصفات الهامة التي بها تستطيعين عمل أنجح كيكة بالشيكولاتة وهتخليكي تطلعي أحلى قالب كيكة هشة ولذيذة ومغطاة بصوص الشيكولاتة البيتي الموفر .

وطبعاً كما نعام جميعاً أن كيك الشيكولاتة من أحل الحلويات السهلة واللذيذة التي بيحبها وبيفضلها الكبار قبل الصغار، وأيضاً نعلم أن منها أنواع كتيره جداً ، وتختلف من بلد لبلد ومن طريقة لطريقة كما أن كل بلد لها عادتها وتقاليدها الكيك أيضاً له طرق كثيرة مختلفة وجميلة وطبعاً كلها ناجحة ولذيذة و معانا ومع طريقتنا ومقادرينا لمظبوطة هتقدري تطلعي أحلى كيك شيكولاتة بالصوص، تابعي معنا لمعرفة التفاصيل. مكونات كيك الشيكولاتة عدد 2 كوب من دقيق الحلويات الأبيض ويجب أن يكون منخول . عدد 2 ملعقة كاكاو خام منخول . عدد 3 بيض بدرجه حرارة المطبخ . عدد 1 كوب ونصف سكر ناعم . عدد 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر . رشه ملح طعام . عدد 1 كوب زبادي . نصف كوب زيت نباتي . نصف كوب من اللبن بدرجه حرارة المطبخ. نصف كوب من السمن النباتي . ملعقه خل صغيرة . ملعقه فانيليا سائلة أو ربع ملعقة فانيليا باودر . مكونات صوص الشيكولاتة عدد كوب ونصف سكر . عدد 2 ملعقة كاكاو خام . عدد 1 كوب لبن . عدد 1 كوب زيت نباتي . للتزيين نحضر كوب من المكسرات . طريقة تحضير كيك الشيكولاتة نخلط جميع المكونات الجافة معاً من دقيق وكاكاو وبيكنج باودر وملح . نحضر المضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي حسب المتاح . نحضر وعاء لتحضير الكيكة به. نضع البيض أولاً ثم نضيف إليه الفانيليا و معلقه الخل ونخفق لمدة لا تقل عن ثلاثة دقائق. نضيف كوب ونصف من السكر الناعم، ونستمر في الخفق. نضيف كوب من اللبن الزبادي ونصف كوب اللبن السائل مع الإستمرار في الخفق. يضاف المواد الدهنية للخليط من السمن والزيت ، وذلك مع الإستمرار في الخفق. نبدأ بإضافة المكونات الجافة من الدقيق المضاف إليه البيكنج باودر ورشة الملح والكاكاو الخام المنخول ، وذلك بكميات قليلة مع الاستمرار الخفق حتى إتمام الوصول إلي القوام المناسب . نحضر قالب الكيك ويدهن بالسمنة ويبطن بالدقيق لمنع الإلتصاق. نضع خليط الكيكة في القالب ، ثم يدخل الفرن المحمي مسبقاً علي درجه حرارة 160 درجة مئوية. ويترك 45 دقيقة لأتمام النضج ، ويترك بعد النضج في الفرن خمس دقائق لضمان الحصول علي كيك هش. مكونات كيك الشيكولاتةمكونات صوص الشيكولاتة الوسوم

تعتبر وصفه اليوم من الوصفات الهامة التي بها تستطيعين عمل أنجح كيكة بالشيكولاتة وهتخليكي تطلعي أحلى قالب كيكة هشة ولذيذة ومغطاة بصوص الشيكولاتة البيتي الموفر .

وطبعاً كما نعام جميعاً أن كيك الشيكولاتة من أحل الحلويات السهلة واللذيذة التي بيحبها وبيفضلها الكبار قبل الصغار، وأيضاً نعلم أن منها أنواع كتيره جداً ، وتختلف من بلد لبلد ومن طريقة لطريقة كما أن كل بلد لها عادتها وتقاليدها الكيك أيضاً له طرق كثيرة مختلفة وجميلة وطبعاً كلها ناجحة ولذيذة و معانا ومع طريقتنا ومقادرينا لمظبوطة هتقدري تطلعي أحلى كيك شيكولاتة بالصوص، تابعي معنا لمعرفة التفاصيل. مكونات كيك الشيكولاتة عدد 2 كوب من دقيق الحلويات الأبيض ويجب أن يكون منخول . عدد 2 ملعقة كاكاو خام منخول . عدد 3 بيض بدرجه حرارة المطبخ . عدد 1 كوب ونصف سكر ناعم . عدد 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر . رشه ملح طعام . عدد 1 كوب زبادي . نصف كوب زيت نباتي . نصف كوب من اللبن بدرجه حرارة المطبخ. نصف كوب من السمن النباتي . ملعقه خل صغيرة . ملعقه فانيليا سائلة أو ربع ملعقة فانيليا باودر . مكونات صوص الشيكولاتة عدد كوب ونصف سكر . عدد 2 ملعقة كاكاو خام . عدد 1 كوب لبن . عدد 1 كوب زيت نباتي . للتزيين نحضر كوب من المكسرات . طريقة تحضير كيك الشيكولاتة نخلط جميع المكونات الجافة معاً من دقيق وكاكاو وبيكنج باودر وملح . نحضر المضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي حسب المتاح . نحضر وعاء لتحضير الكيكة به. نضع البيض أولاً ثم نضيف إليه الفانيليا و معلقه الخل ونخفق لمدة لا تقل عن ثلاثة دقائق. نضيف كوب ونصف من السكر الناعم، ونستمر في الخفق. نضيف كوب من اللبن الزبادي ونصف كوب اللبن السائل مع الإستمرار في الخفق. يضاف المواد الدهنية للخليط من السمن والزيت ، وذلك مع الإستمرار في الخفق. نبدأ بإضافة المكونات الجافة من الدقيق المضاف إليه البيكنج باودر ورشة الملح والكاكاو الخام المنخول ، وذلك بكميات قليلة مع الاستمرار الخفق حتى إتمام الوصول إلي القوام المناسب . نحضر قالب الكيك ويدهن بالسمنة ويبطن بالدقيق لمنع الإلتصاق. نضع خليط الكيكة في القالب ، ثم يدخل الفرن المحمي مسبقاً علي درجه حرارة 160 درجة مئوية. ويترك 45 دقيقة لأتمام النضج ، ويترك بعد النضج في الفرن خمس دقائق لضمان الحصول علي كيك هش. مكونات كيك الشيكولاتةمكونات صوص الشيكولاتة

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