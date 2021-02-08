أقوي كريم موجود بالصيدلية معجزة لتبييض الاماكن الحساسة ومنطقة البكيني والجسم كله فعال 100%

أقوي كريم موجود بالصيدلية معجزة لتبييض الأماكن الحساسة استخدام كل الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق التي سوف تساعدك عزيزتي على التخلص من مشاكل البشرة التي تواجها السيدات فالبشرة والأماكن الحساسة بالجسم هي أكثر اهتماما المرأة، لذلك يجب أن تكون الوصفات الطبيعية غنية بالعديد من البروتينات والفيتامينات التي تعمل بشره بالإضافة إلى ذلك فان البشرة الحساسة دائما تكون قاسية وتسبب ضرر كبير لصاحبها، لذا عزيزتي لا يمكنك أن تقومي باستخدام الكريمات التي تعمل على تفتيح المؤقت والغير آمنة على البشرة لأنها تسبب سوف تسبب لك ضرر كبير إذا كان في ظهور حبوب أو بقع داكنة أو هالات سوداء كل ما عليك هو أن تستخدمي الوصفات الطبيعية، والزيوت الخلابة التي تساعدك على تفتيح الجسم والأماكن الداكنة والبشرة بكل أمان واطمئنان

يوجد الكثير من الأشخاص يجهلون القيمة الغذائية العظيمة التي يقدمها الوصفات الطبيعية وبالأخص في كريم البانثينول، بالإضافة إذا كانت الحليب الذي لديه العديد من الفوائد للبشرة، والتي يعمل على نعومتها وترطيبها والحصول أيضا على بشرة، فاتحة كما أنهم لا يعلمون أيضا ما هي القيمة الغذائية التي نستخدمها من قشور البرتقال الرائعة، في تفتيح البشرة كما أنها أيضا تعمل على إعطاء منظر خلاب عند استخدام هذا الماسك و التخلص من قشور البشرة في وقت قياسي.

قشور البرتقال المجفف.

كريم البانثينول

2 ملعقة من الحليب المجفف.

2 ملعقة من ماء الورد.

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يمكنك عزيزتي أن تقومي بتجفيف كمية قشور البرتقال التي قمنا بتحضيرها

ثم نبدأ بطحنه جيدا نقوم بوضع المسحوق من قشر البرتقال على الحليب المجفف مع كريم بانثينول .

ثم نبدأ بإضافة ماء الورد ونستمر في التقليب هذه المكونات.

نبدأ بغسل الوجه جيدا والأماكن الداكنة بالجسم ثم نقوم بتطبيق هذا الماسك من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة.

ثم نقوم بغسيل البشرة

نصائح باستخدام الوصفات الطبيعية